Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

María Guardiola (PP): "Condeno la violencia contra la población gazatí"

María Guardiola ha dado un emotivo discurso en el día de Extremadura, donde ha abordado el tema de los incendios y la situación en Gaza.

María Guardiola (PP): "Condeno la violencia contra la población gazatí"
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Foto: Junta de Extremadura
Andrea Torrente

Andrea Torrente

08 Septiembre 2025 12:59 (hace 19 horas)

El Día de Extremadura, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dio un emotivo discurso. Sus palabras fueron un llamamiento para estar unidos ante el sufrimiento ocasionado por los incendios producidos este verano en la región. También quiso dedicar unas palabras a la situación que se está viviendo en Gaza.

Vídeos Los Replicantes

Este acontecimiento tuvo lugar en el Teatro Romano de Mérida, donde se entregaron las Medallas de Extremadura. Guardiola empezó su discurso dándole gran importancia a los conflictos globales y a la necesidad de resolverlos, destacó la situación en Gaza.

Palabras de María Guardiola

La presidenta de la Junta de Extremadura empezó el discurso manifestando su dolor ante la situación en Gaza: "Por responsabilidad alzo la voz contra la barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza. No podemos permanecer indiferentes ante tantísimo sufrimiento".

También expuso una solución ante cualquier conflicto y condena este tipo de situaciones: "En pleno siglo XXI, cualquier conflicto debería encontrar su salida en el diálogo, la palabra, en el acuerdo. Así es que condeno de manera enérgica el terrorismo y la violencia contra la población gazatí".

María Guardiola continuó el discurso reconociendo la valentía de las familias afectadas por los incendios y elogiando a los profesionales y voluntarios que ayudaron a controlar los fuegos. La presidenta nombró nuevas ayudas para los afectados y para el entorno rural.

Además, aprovechó para criticar las políticas impuestas sin conocimiento de lo que es el entorno rural. Por último, destacó la importancia de la cooperación entre territorios.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Aparece muerto en su coche un alcalde del PP en Salamanca: la Policía investiga las causas
  9. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  10. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
Artículos relacionados
Israel mata a la influencer Yaqeen Hammad con 11 años: publicaba sobre la vida en Gaza

Israel mata a la influencer Yaqeen Hammad con 11 años: publicaba sobre la vida en Gaza

Desvelan el plan de Netanyahu para Gaza: quiere controlar el 75% en dos meses

Desvelan el plan de Netanyahu para Gaza: quiere controlar el 75% en dos meses

Ayuso firma un acuerdo de cooperación con Israel mientras Europa rompe lazos por Gaza

Ayuso firma un acuerdo de cooperación con Israel mientras Europa rompe lazos por Gaza

Por qué Israel creó a Hamás: brutal repaso a una periodista en plena guerra en Gaza

Por qué Israel creó a Hamás: brutal repaso a una periodista en plena guerra en Gaza

Contenidos que te pueden interesar
Adiós al carro de la compra: la nueva herramienta con IA que los sustituirá

Adiós al carro de la compra: la nueva herramienta con IA que los sustituirá

Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años

Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años

Muere corneado por un toro en pleno encierro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)

Muere corneado por un toro en pleno encierro en las fiestas de Ubrique (Cádiz)

Quién es Yaakov Pinto: el español asesinado en un tiroteo en Jerusalén

Quién es Yaakov Pinto: el español asesinado en un tiroteo en Jerusalén

Cómo es el megacomplejo chino donde viven más de 20.000 personas sin necesidad de salir

Cómo es el megacomplejo chino donde viven más de 20.000 personas sin necesidad de salir

Mercadona pagará más de 4.000 euros al mes a personal informático

Mercadona pagará más de 4.000 euros al mes a personal informático

Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra el genocidio en Gaza

Pedro Sánchez anuncia nueve medidas contra el genocidio en Gaza

Alerta AEMET: aviso rojo por riesgo extremo de lluvias torrenciales en Tarragona

Alerta AEMET: aviso rojo por riesgo extremo de lluvias torrenciales en Tarragona