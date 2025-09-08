María Guardiola (PP): "Condeno la violencia contra la población gazatí"

El Día de Extremadura, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dio un emotivo discurso. Sus palabras fueron un llamamiento para estar unidos ante el sufrimiento ocasionado por los incendios producidos este verano en la región. También quiso dedicar unas palabras a la situación que se está viviendo en Gaza.

Este acontecimiento tuvo lugar en el Teatro Romano de Mérida, donde se entregaron las Medallas de Extremadura. Guardiola empezó su discurso dándole gran importancia a los conflictos globales y a la necesidad de resolverlos, destacó la situación en Gaza.

Palabras de María Guardiola

La presidenta de la Junta de Extremadura empezó el discurso manifestando su dolor ante la situación en Gaza: "Por responsabilidad alzo la voz contra la barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza. No podemos permanecer indiferentes ante tantísimo sufrimiento".

También expuso una solución ante cualquier conflicto y condena este tipo de situaciones: "En pleno siglo XXI, cualquier conflicto debería encontrar su salida en el diálogo, la palabra, en el acuerdo. Así es que condeno de manera enérgica el terrorismo y la violencia contra la población gazatí".

María Guardiola continuó el discurso reconociendo la valentía de las familias afectadas por los incendios y elogiando a los profesionales y voluntarios que ayudaron a controlar los fuegos. La presidenta nombró nuevas ayudas para los afectados y para el entorno rural.

Además, aprovechó para criticar las políticas impuestas sin conocimiento de lo que es el entorno rural. Por último, destacó la importancia de la cooperación entre territorios.