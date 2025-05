Eurovisión 2025 afronta su final más abierta con Melody representando a España

La 69ª final del Festival de Eurovisión llegará esta noche al st.Jakobshalle de Basilea. Luego de una semana más que redonda en cuanto a organización y emociones, la final llegará con grandes dudas en cabeza de saber quién podrá levantar el micrófono de cristal. El festival, que ha vuelto a sus orígenes en una Suiza que lo vio nacer en 1956, afrontará una final donde un ramillete de cuatro o cinco países andan con opciones de llevarse la victoria en territorio helvético. Por España, una Melody radiante que ha ido creciendo día a día en el escenario buscará dar la campanada gracias a su directo y poderío escénico. ¿Quién puede ganar entonces? ¡Vamos con los candidatos!

La sauna sueca parte con ventaja

Si tuviéramos que elegir un gran favorito para ganar el festival en la misma mañana de su final este tendría que ser Suecia. Si bien desde la llegada a Basilea el concepto de la sauna de los KAJ no genera tanta conversación como en las semanas previas, lo cierto es que los suecos con sangre finlandesa llevan liderando con fuerza todo tipo de sondeo y apuesta en los últimos días.

Siendo una canción que puede ser un imán de televoto, en el trato del jurado pueden estar las opciones de que Suecia consiga su octavo Festival de Eurovisión, lo que le haría ser el país más granado de la historia del certamen. Como ejemplo, en casa en su clásico Melodifestivalen, KAJ ganaron el jurado también. ¿Pasará lo mismo en Basilea?

Francia y su arena también es candidata

Francia no gana Eurovisión desde 1977, pero no será por no intentarlo. Los galos pueden ser perfectamente el país que anda poniendo más ahínco a ganar Eurovisión, y en 2025 han apostado por la afamada Louane y 'Maman', un tema muy emotivo dedicado a su madre que ya no está entre nosotros.

Siempre que Francia ha ganado Eurovisión lo ha hecho con artistas con un magnetismo especial, y sin duda Louane lo tiene. A esto se le suma una puesta en escena novedosa, donde recurre a algo muy visto en el festival como es la arena, pero generando un tornado más que vistoso y que podría ser muy atractivo para el espectador. Si consiguen emocionar, podrán ganar. ¿Lo conseguirán?

El barco de Austria podría ganar

Suele pasar mucho en Eurovisión que luego de la victoria de un país un año, aparezcan países que tomen la misma senda al año siguiente. Es lo que ha podido pasar con Austria luego de ver como sus vecinos suizos se hacían con la victoria en Malmö el año pasado. En 2024, Nemo convenció a todos con una voz espectacular y un concepto con referencia lírica, y para 2025 Austria apuesta por JJ y un tema quizá más clásico que era 'The Code' pero con el mismo denominador de basar casi todo en el directo espectacular de su representante.

A este pack se suma la participación española de Sergio Jaén en la puesta en escena, para la que ha creado un barco en blanco y negro donde JJ va surcando tempestades con intensidad sin que su voz sufra un ápice. ¿Nuestra sensación? Que quizá en la semana de Eurovisión ha podido diluirse un poco, pero habrá que ver el contacto con el espectador ocasional. Si queda sorprendido, pueden tener opciones.

La provocación de Finlandia podría valer una Eurovisión

Finlandia es otro de esos países que podríamos decir que andan deseando ganar Eurovisión. Los cambios en su final nacional, el UMK, hicieron que en 2023 reventaran el televoto con Kaarija y casi ganaran el micrófono de cristal si no fuera porque tenían a Loreen en frente.

Para 2025 eligieron en Tampere a una vieja conocida eurovisiva como es Erika Vikman, con un tema tan provocador como redondo: Ich Komme (la traducción la buscan, pero es quizá el tema más sexual de la historia del festival). Erika nos deja la actuación más redonda del año a todas luces, con energía, poderío, un concepto de diva medido y de nuevo la mano del español Sergio Jaén en el staging. ¿Les dará para ganar? Quizá de la lista es la candidatura que menos se le espera, pero todo podría pasar.

España, a intentar rondar el top-10 lo máximo posible

¿Y de España qué podemos esperar? Lo cierto es que mirando los indicadores, España ha ido creciendo mucho desde que llegara a Basilea. Melody anda radiante con su nueva versión de 'Esa Diva', y el concepto escénico está a la altura del Eurofestival. Si en el mes de febrero Melody tenía que conformarse con un puesto en apuestas en torno al 30, ahora se asoma al top-12, al mismo tiempo que los streamings de la canción siguen como un tiro y la reacción de la audiencia también.

Sin embargo, creemos que el objetivo debe ser acercarse lo más posible a la parte izquierda de la clasificación, convencer lo máximo posible a los jurados internacionales, y por qué no soñar con un top-10. Sea como sea, el concepto está a la altura de una Eurovisión en 2025, y solo queda saber el resultado.