Portugal pasa y Bélgica sale por sorpresa en la primera semifinal de Eurovisión 2025

Eurovisión 2025 empieza por la puerta grande. Si una de las cosas que más le podemos pedir al festival de festivales es tener grandes dosis de emoción, lo de la noche del martes en el st.Jakobshalle pasará a la historia como una de las semifinales con más tensión de los últimos años. Estrenando el escenario del pabellón de Basilea, y con la actuación redonda de nuestra Melody, la primera semifinal de Eurovisión fue de esas que dejó a grandes favoritos fuera, y dio billetes a la final a otros países que no se les esperaba.

Noruega, Albania, Suecia, Islandia, Países Bajos, Polonia, San Marino, Estonia, Portugal y Ucrania ganaron un billete para el sábado, quedándose en la estacada países llamados a hacer grandes cosas en el festival como Bélgica o Chipre. Repasemos lo más destacado de la noche.

Portugal consigue su quinta final consecutiva

Portugal se ha asentado en la élite eurovisiva sin ninguna duda. El país luso consiguió en la noche del martes su quinta presencia en la final de manera consecutiva contra todo pronóstico de la mano de la banda de Madeira Napa. Con un concepto muy emotivo acerca de la diáspora y lo duro que es dejar tu tierra natal, el concepto convenció pese a los malos augurios de las apuestas, que apenas le daban un 14% de probabilidad de colarse al sábado.

Lo emotivo funcionó, confirmando una vez más que sea como sea la semifinal, y aunque sea 100% televoto, una balada se cuela siempre.

Albania confirma su candidatura a todo

Albania trae a Eurovisión 2025 el concepto más ambicioso de su historia. Shkodra Elektronike con Zjerm volvieron a lucirse en Basilea, estrenando un concepto audiovisual impropio de lo que nos tenía acostumbrado Albania en el certamen.

Dotados de un carisma increíble entre Beatrice y Kole, la división del escenario en dos colores propios de su bandera, las grandes cantidades de fuego y el directo impecable redondean un pack que a día de hoy no debería tener ningún tipo de complejo para luchar por todo en la noche del sábado.

La sauna funciona como un tiro

Suecia llega a Eurovisión 2025 probablemente como el gran favorito a llevarse el micrófono de cristal. La banda mitad sueca mitad finlandesa KAJ ha dado la vuelta al mundo con algo tan sencillo como una oda a la sauna, tan importante en los países nórdicos.

Si para muchos podía no funcionar que los suecos dejasen de lado sus canciones elaboradas y tremendamente pop, lo cierto es que 'Bara Bada Bastu' no hace más que convencer, y el primer pase en el st.Jakobshalle fue una buena muestra. Con un concepto bastante similar al del Melodifestivalen pero dotado de mucho fuego extra, los suecos desde luego andan preparados para grandes cotas el sábado en Basilea.

Bélgica se queda sin final

La gran sorpresa de la noche y probablemente de toda la semana eurovisiva ha sido el 'no pase' de Bélgica con Red Sebastian y su tema `Strobe Lights'. Pese a llegar a la gala cuarto en las apuestas a ganador, la candidatura de la Bélgica flamenca no recibió el apoyo suficiente del público como para colarse en la final, suponiendo uno de los no clasificados más impactantes de la década a bien seguro.

Con un concepto escénico rompedor y un directo vocal a la altura, otras candidaturas se colaron en su lugar, en una información que conoceremos el sábado a posteriori de la final cuando sepamos los porcentajes definitivos de cada una de las semifinales.

Melody cuajó un pase redondo y actuará en la primera mitad de la final

La primera semifinal también sirvió para conocer al completo el concepto de Melody y 'Esa Diva' en una actuación de exhibición que no tiene ningún efecto clasificatorio. España junto a Suiza e Italia presentaron sus conceptos en la noche del martes.

Melody completó un pase del tema completamente redondo, mostrándose imponente y muy convincente en el aspecto vocal, presentando a toda Europa un concepto redondo, muy versátil y que permite a la sevillana lucirse en los tres minutos de actuación.

Actuación de Melody por España en la primera semifinal de Eurovisión 2025 EBU

Con posterioridad a la gala, conocimos 'las mitades' en las que los países clasificados de la primera semifinal y los tres que actuaron del Big-5 actuarán en la final, y España ha vuelto a no tener suerte, teniendo que actuar el sábado en la primera mitad. Como curiosidad, desde el inicio de Benidorm Fest, ningún artista ha conseguido actuar en la ansiada segunda mitad de la final, cosechando tres primeras mitades y una decisión de productores el año pasado con Nebulossa.