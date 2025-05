Eurovisión 2025 completa su roster con su segunda semifinal en Basilea

Luego de una primera semifinal tremendamente reñida y emocionante, Eurovisión 2025 afronta su segunda final en la noche de este jueves, en esta ocasión emitida por La 2 de RTVE (21:00h). Con otros diez billetes para la final del sábado en juego, la segunda semifinal se presume aún más reñida que una primera que ya fue de infarto. Con el estreno también de las candidaturas ya clasificadas para la final de Reino Unido, Francia y Alemania, es momento de repasar lo más destacado de un show que no dejará indiferente y que nos entregará ya a los 26 países que conformarán la final del sábado. ¡Vamos a ello!

Junto a Suecia, el gran favorito a la victoria en Eurovisión según las apuestas es el austríaco JJ con su tema lírico 'Wasted Love'. Con un poderío vocal encomiable y con la sombra quizá de la victoria de Nemo el año pasado, Austria cuenta con la puesta en escena firmada por el español Sergio Jaén, uno de los nombres de moda del universo eurovisivo.

Para el concepto de 'Wasted Love', han confiado en ofrecer un show de tres minutos íntegros en blanco y negro, donde JJ lucha contra las tempestades que se generan en el escenario subido a un barco de papel que cada vez tiene un tránsito más frenético. En un concepto a bien seguro nunca visto, Austria buscará que Eurovisión pase el año que viene de vecino a vecino, y lo cierto es que tienen elementos para lucharlo, más aún viendo la importancia de los jurados en los últimos años.

Finlandia lleva ya varios años tocando la puerta a poder ganar Eurovisión, y quién sabe si en 2025 puede ir la vencida. De la mano de la conocida eurovisiva Erika Vikman y su tema 'ICH KOMME', el concepto audiovisual redondea ya el gran rendimiento que tuvieron en su final nacional, el clásico UMK.

Para sorpresa de muchos, en la puesta en escena aparece de nuevo involucrado Sergio Jaén, el que con esta cierra su paso por Eurovisión 2025 luego de asesorar también a Austria y a Chipre. Tremendamente directa, provocadora y pisando fuerte, Finlandia puede ser una de las grandes ganadoras del televoto, y si el jurado la respeta una contender seria para poder llevarse el festival. ¿Le darán las cuentas?

Luxemburgo este año se ha arriesgado en Eurovisión a una cosa que a veces no funciona: hacer un 'revival' de una candidatura exitosa del propio país. Y es que Laura Thorn venció el 'Luxembourg Song Contest' con 'La Poupée Monte Le Son, un tema con una referencia directa a France Gall y su victoria en el festival en los albores del certamen.

Sin embargo, han acertado con una adaptación contemporánea, novedosa en lo visual y muy bien defendida por Laura. Luego de volver al festival el año pasado y alcanzar la final, la RTL de Luxemburgo quizá puede pensar en dar un pasito más este año.

