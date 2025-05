Australia sale y Dinamarca regresa desde 2019 a la segunda semifinal de Eurovisión 2025

Ya conocemos todos los países que formarán la final de Eurovisión 2025. El st.Jakobshalle de Basilea albergó la segunda semifinal de Eurovisión 2025, la que sobre el papel se intuía de mayor calidad y competitividad que la del martes. Con varios favoritos apareciendo en liza, alguno tenía que caer en la nómina de participantes, y le tocó a una Australia que luego de llegar a ser hasta top-5 en apuestas no convenció con Go-Jo y su Milkshake Man.

En el otro lado de la baraja, candidaturas que no se esperaba su pase consiguieron un billete para la final del sábado. Es el caso de la candidatura de una Dinamarca que no llegaba a la gala del sábado desde que lo consiguiera Leonora con 'Love is Forever' en 2019. Seis años y varios resultados malos después, la feroesa Sissal consiguió el pase contra pronóstico, dejando claro que nada es predecible en Eurovisión hasta que acaba una semifinal. Sensación parecida pasaría con los pases de una Grecia que parecía haberse deshinchado pero que consiguió su objetivo con Klavdia y Asterómata, o la sorpresa de ver a Lituania y Letonia pasar, completando un año donde todos los países bálticos y todos los nórdicos están dentro de la final.

Los países clasificiados fueron Lituania, Israel, Armenia, DInamarca, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Letonia, Malta y Grecia.

España actuará sexta

Las noches de los jueves en Eurovisión suelen ser largas. Y es que después de la semifinal, toca esperar que los productores del festival acuerden y desvelen el orden de actuación de la final, necesario para afrontar los ensayos del dia siguiente. Luego de sortear de manera aleatoria mediante papeles la mitad de la gala en la que cada artista deberá actuar, es la propia producción del evento la que elige el sitio de cada uno con un criterio meramente televisivo.

Bajo esta premisa, Melody actuará en la sexta posición de la gala, presumiblemente tras un parón de publicidad y entre Lituania y Ucrania, dos canciones claramente de un corte distinto a 'Esa Diva'. La final la abrirá Noruega y la cerrará Albania, recibiendo Luxemburgo el temido puesto número 2, un puesto desde el que nunca se ha ganado el festival.

???????? ¡El running order de #Eurovision2025!



España actuará en la posición 6. Abre Noruega, cierra Albania.

Las grandes favoritas partirán en puestos bien diferenciados. Los suecos KAJ saldrán del jugoso puesto 23, justo antes de otra de las grandes favoritas a levantar el micrófono de cristal, Francia. Austria por su parte luego de ganarse el puesto en la final en la noche de ayer aparecerá en la novena posición de la gala.

Suecia gran favorito a ganar según apuestas, España decimoquinta

Si bien le hacemos caso durante toda la temporada, podemos llegar a pensar que el momento de las apuestas de pago ha llegado ahora, con las 26 canciones finalistas ya elegidas. Según este sondeo, Suecia sigue pareciendo la gran favorita a ganar el festival, con un 41% de cuota a la victoria, una auténtica barbaridad para una banda que desde que salió su canción prácticamente ha liderado el sondeo.

España, que ayer a la tarde llegara a colocarse en duodécima posición (su mejor puesto, llegó a ser el 36 en febrero), ahora ocupa el puesto 15, por delante de Luxemburgo y abajo de Alemania. Recordemos que son apuestas a ganador del festival. Si nos vamos a otros baremos como el de cosechar un top-10, España es la 17, o un 18 para las apuestas a top-5.

Melody se jugará la mitad de su destino eurovisivo en la noche del viernes a las 21:00h durante la Jury Final. Será la víspera de la 69 edición de Eurovisión, la que veremos en el st.Jakobshalle de Basilea en la noche del sábado, emitido por La 1 de RTVE. Ahí nuestra diva conocerá a bien seguro encandilará a Europa.