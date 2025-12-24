Confirmado: estos son los supermercados que suben más sus precios en Navidad 2025

Confirmado el alza de precios con motivo de Navidad 2025. Los supermercados están disparando los tickets ante la elevada demanda de alimentos en estas fechas, cuando la gran mayoría prepara las cenas de Nochebuena y Nochevieja, así como las comidas de Navidad y Año Nuevo.

El alza de precios en los supermercados se extiende prácticamente a todas las cadenas, pero algunas han experimentado alzas por encima de la media, así como algunas lideran en la cúspide.

Qué supermercados han subido sus precios más en Navidad 2025: según un estudio

Los supermercados que han registrado mayores incrementos de precios en las primeras dos semanas del mes de diciembre de 2025, previo a las reuniones de Navidad, son tres firmas.

Lideran El Corte Inglés, con una subida del 30%, así como Eroski y Froiz, ambas con crecimientos del 21%. Por su parte, los supermercados Lupa registran un crecimiento del 19%, Ahorramas sube un 16%, Alcampo el 14% y los establecimientos Aldi y Bon Preu el 11%, según los datos de Algori.

Los precios de los alimentos están disparados con motivo de la Navidad 2025 Envato Elements

El ticket medio en el período, a nivel general de todo el sector de los supermercados, supera los 26,4 euros, lo que supone un incremento de dos euros respecto al resto del año, cuando ascendía a 24,3 euros entre las semanas 1 y 48.

En cuanto a cuota de mercado, Lidl y Eroski consiguen capitalizar más compras en las semanas 49 y 50, en comparación con el resto del año, con avances de 0,6 puntos en el caso de la enseña alemana y de 0,4 puntos en la cadena de origen vasco. Alcampo, Aldi y El Corte Inglés se elevan 0,2 puntos y Mercadona retrocede 1,6 puntos.

El estudio también constata el cambio en la composición de la cesta de Navidad, con una entrada fuerte de productos navideños (+4,1 puntos), sopas y caldos (+2,6 puntos) y chocolates (+0,8 puntos).

En todo caso, la categoría de bebidas desciende en 2,6 puntos, frutas y hortalizas baja 0,6 puntos y los congelados también descienden 0,5 puntos. Los derivados lácteos y perfumería e higiene bajan 0,1 puntos y los platos preparados descienden 0,2 puntos.