Alerta alimentaria: retiran esta bollería del supermercado

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Asen) ha activado un aviso en nuestro país ante la venta de un conocido producto de bollería que puede resultar especialmente peligroso para personas alérgicas.
Se trata del producto 'Cañas y Triángulos de Chocolate' de la marca Antonio y Cañizares, del que no se explicita la presencia de leche en el etiquetado. Esto puede suponer un grave riesgo para pacientes que presenten alergias o intolerancias.
En concreto, se trata del producto con el nombre 'Cañas chocolate' de la marca marca comercial Antonio y Cañizares y con los números de lote CLH080825, CLH180825, CLH090925, CLH250925, CLH171025, CLH291025, CLH261125 y CLH011225.
También afecta al producto con el nombre 'Triángulos chocolate' de la marca comercial Antonio y Cañizares y con los números de lote CLH010825, CLH050825, CLH190825, CLH270825, CLH280825, CLH100925, CLH260925, CLH021025, CLH171025, CLH241025, CLH051125, CLH071125, CLH281125 y CLH281125.
Se está retirando del mercado
La Aesan ha tenido conocimiento de esta alerta alimentaria tras recibir un aviso de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, compartido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Los productos se están retirando del mercado y no se descartan redistribuciones por todo el país. Por este motivo, es fundamental revisar bien el lote de los productos para evitar consumir alguno de los afectados.