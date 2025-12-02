Adiós llamadas 'spam': la Policía Nacional explica cómo dejar de recibirlas

Adiós a las molestas llamadas 'spam'. Recibir este tipo de comunicaciones puede ser especialmente molesto, pero además pueden llegar a ser una estafa, puesto que en muchas ocasiones intentan recabar datos como nuestra voz u horarios.

Pero llega el momento para que, por fin, tengamos la oportunidad de decir adiós a estas llamadas tan indigestas. La Policía Nacional recuerda que tenemos la posibilidad de inscribirnos en dos listas 'antispam' disponibles para evitar este tipo de comunicaciones.

Tenemos dos opciones para evitar recibir llamadas spam Envato Elements

Para ello, podemos recurrir a la lista Robinson y Stop Publicidad. Ambas plataformas son gratuitas y permiten la exclusión publicitaria voluntaria, evitando de este modo que recibamos llamadas molestas y con posibles fraudes.

Manifiesta voluntad de recibir llamadas 'spam'

Las listas de exclusión están reguladas en la legislación española y obliga a las empresas a consultar si un usuario aparece en ellas. Si así es, entonces habrá manifestado su expreso deseo de no recibir estas comunicaciones ni publicidad por esta vía.

Como explica Stop Publicidad, se pueden inscribir en las listas todas las personas mayores de 14 años, así como los menores a través de sus padres o tutores. Sin embargo, los efectos de inscribirse en las listas no son inmediatos.

Para que tenga efecto total, hay que esperar hasta un mes desde la inscripción, ya que la normativa establece que las empresas tienen hasta 30 días para eliminar los datos incluidos en las listas de exclusión.

Si a pesar de ello, ha pasado más de un mes desde la inscripción y se sigue recibiendo publicidad, entonces habrá que ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para revisar posibles errores o determinar si se debe imponer algún tipo de sanción.