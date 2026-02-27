Ciencia

España es el primer país en financiar la PrEP inyectable: un solo pinchazo cada dos meses

De esta manera, se convertirá en el primer país europeo en incluir en su cartera pública la financiación de la profilaxis preexposición (PrEP).

27 Febrero 2026 11:02 (hace 1 hora)

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que España se convertirá en el primer país de Europa en incluir en la cartera del Sistema Nacional de Salud la financiación pública de la profilaxis preexposición (PrEP) en su versión inyectable. Hasta ahora, solo se financiaba la versión diaria, con una pastilla, pero esta nueva forma permitirá mayor adherencia al tratamiento al solo precisar de un pinchazo cada dos meses.

Esta medida llega tras el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) y la autorización de comercialización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). El objetivo es garantizar su incorporación en condiciones de igualdad y de acceso universal.

Esto supone, por tanto, la incorporación de Apretude, cuyo principio activo es el cabotegravir de acción prolongada, como prestación del sistema sanitario público español.

La PrEP inyectable favorece la adherencia al tratamiento y mejora la prevención del VIH
Este tratamiento está recomendado para personas VIH negativas con un riesgo alto de contraer la infección por vía sexual y para quienes la PrEP oral no sea una alternativa viable.

Diferencia con la PrEP oral

La principal diferencia con la pauta diaria de comprimidos es que esta opción se administra una vez cada dos meses. Sanidad subraya que, de este modo, la persona no tiene que tomarla a diario, como ocurre con la PrEP oral, lo que puede facilitar, en determinados casos, la adherencia al tratamiento.

Además, los ensayos clínicos llevados a cabo han demostrado que esta inyección de acción prolongada ofrece una elevada eficacia en la prevención de la infección. Esta eficacia puede verse comprometida en la opción oral, especialmente en situaciones en las que cuesta mantener una rutina diaria constante (olvidos, horarios, estigma, condiciones de vida, etc.).

La medida sigue las recomendaciones de la OMS y ONUSIDA

Como punto relevante, se ha señalado que la medida adoptada por España sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH).

Ambos organismos destacan la importancia de ampliar el acceso a estrategias de prevención eficaces para avanzar hacia la eliminación del virus.

Con esta medida, España refuerza su estrategia frente al VIH, centrada en la prevención combinada, el diagnóstico precoz, el tratamiento antirretroviral y la reducción del estigma, y da un paso más hacia el cumplimiento de los objetivos internacionales de control.

