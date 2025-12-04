Alerta sanitaria: retiran este popular antidepresivo de las farmacias por riesgo

Alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada inmediata de un popular antidepresivo, Duloxetina Pensa Pharma 60 mg. un fármaco empleado habitualmente para el tratamiento de la depresión, ansiedad y el dolor neuropático diabético.

El medicamento afectado por esta alerta sanitaria pertenece a Towa Pharmaceutical Europe SL, cuya sede social se ubica en la calle Sant Martí, 75-97, en Martorelles (Barcelona). El medicamento se vende en formato cápsulas duras gastrorresistentes EFG, en blísteres de 28 cápsulas o botes de 56 pastillas.

La orden se ha decretado tras la detección de una impureza por encima del límite permitido, según ha informado Sanidad. A pesar de que se trata de una anomalía de clase 2 y que este defecto de calidad no implica un "riesgo vital para el paciente", las autoridades han recomendado revisar el medicamento en casa y, en caso de disponer de unidades del lote de Duloxetina Hidrocloruro afectado, es mejor no consumirlas y devolverlas a la farmacia.

Lotes afectados: medicamentos retirados por alerta sanitaria

La AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada inmediata de tres lotes de duloxetina por riesgo sanitario. Recogemos ahora todos los detalles de los productos para facilitar su identificación.

Lote 1

Nombre: Duloxetina Pensa Pharma 60 mg, cápsulas duras gastrorresistentes EFG

Formato: 28 cápsulas (Blister PVC/PVDC–Aluminio)

Nº de registro: 79371

Código nacional: 704751

Lote afectado: 231441

Caducidad: 30/06/2026

Lote 2

Nombre: Duloxetina Pensa Pharma 60 mg, cápsulas duras gastrorresistentes EFG

Formato: 56 cápsulas (PVC/PVDC-Aluminio)

Nº de registro: 79371

Código nacional: 706553

Lote: 231514, fecha de caducidad 31/05/2026

Lote 3

Nombre: Duloxetina Pensa Pharma 60 mg, cápsulas duras gastrorresistentes EFG

Formato: 56 cápsulas (PVC/PVDC-Aluminio)

Nº de registro: 79371

Código nacional: 706553

Lote: 240603, fecha de caducidad 30/11/2026

La Aemps ha ordenado la retirada de todos los lotes afectados en farmacias y hospitales, que deben ser devueltos al laboratorio siguiendo los cauces habituales. Además, se ha reclamado la colaboración de las comunidades autónomas para realizar el seguimiento de la retirada.

La duloxetina es un medicamento antidepresivo perteneciente al grupo de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN). Se emplea en el trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada y el dolor neuropático periférico, como el asociado a la diabetes.