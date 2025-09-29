Los Replicantes
El chef Pepe Arpa, estrella Michelin, critica la gastronomía "de ricos": menús a 20 euros

Pepe Arpa no apoya la gastronomía para la alta sociedad y establece en Can Gelada un menú diario de veinte euros.

El chef Pepe Arpa Foto: Pexels | Linkedin (Los Replicantes)
Andrea Torrente

Andrea Torrente

29 Septiembre 2025 16:22 (hace 13 horas)

El chef Pepe Arpa disfrutó de un restaurante con una estrella Michelin durante catorce años en Girona. Ahora, reabre en la misma zona Can Gelada, un restaurante en el que disponen menús diarios por veinte euros y donde critica la gastronomía para los ricos.

Este nuevo lugar dispone de una brasa, que ha sido protagonista dentro del restaurante. Arpa se ha hecho con este sitio tan popular tras la jubilación de sus dueños. El chef mantiene el espíritu del local con una renovación de la cocina catalana y unos precios al alcance de todos dejando atrás las altas cuotas de cuando tenía el Ca l'Arpa; el restaurante por el que obtuvo una estrella Michelin y dos soles Repsol.

El chef explica que cuando empezó en el negocio familia el Hostal Mas Ferrer de Cornellà: "Había restaurantes básicos y los más gastronómicos, que costaban tres veces más, pero ahora la diferencia es doce o quince veces más".

Nueva visión de la cocina

Arpa tiene una nueva visión sobre la cocina y quiere que en Can Gelada "la cocina sea para la gente a la que le gusta comer" y no solo para la alta sociedad que pueda asumir precios de tres cifras por menú. Con una carta económicamente para todos los públicos asume los problemas de posicionamiento que le puedan venir, también asegura que el Ca l'Arpa era el restaurante Michelin "más económico de la Península".

El chef afirma que "no todos los pescados son caros" y tiene la facilidad de tener cerca la Costa Brava, además de contar con proveedores de confianza. Reconoce que quiere hacer de Can Gelada un "escaparate" para las personas de alrededor.

"Quería una cocina a la leña, un restaurante histórico y actualizar la visión que ya tenían quienes estaban antes aquí, que iban a buscar los corderos a sitios que criaban por aquí para después cocinarlos", señala. Arpa ha mantenido el nombre del establecimiento y subraya que se trata de una cocina basada en la "autenticidad".

