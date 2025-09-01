Cuál es el restaurante favorito del chef Martín Berasategui: menú del día a 14 euros

El popular chef vasco Martín Berasategui se ha labrado un perfil internacional. Posee 12 estrellas Michelin y es todo un referente en el ámbito de la gastronomía. Ahora ha sorprendido al revelar cuál es su restaurante favorito.

Se trata del restaurante Las Murallas en Buitrago de Lozoya, una pequeña localidad de 2.000 habitantes situada en la Sierra Norte de Madrid. El establecimiento destaca por su apuesta por la cocina tradicional y especialidad en asados, sobre todo el lechazo.

Menú del día por 14 euros: así es el restaurante que recomienda Martín Berasategui

El restaurante La Muralla fue fundado en 1995 por Joaquín y Susana, una pareja que se trasladó desde Madrid para cumplir con un sueño gastronómico de gestión familiar, que combina tradición y modernidad.

En la actualidad, su hijo mayor Joaquín gestiona este restaurante, que ha continuado con la pasión y el legado culinario de sus padres. Además, el establecimiento destaca por un menú del día de 14 euros, con platos variados como flores de alcachofa, ensalada de pimientos, revuelto de morcilla, lechazo asado y postres caseros como el pan perdido.

Este establecimiento ha sido reconocido con un Solete Repsol, destacando su calidad y autenticidad. Martin Berasategui, que es hijo de carnicero y originario de San Sebastián, conoce de primera mano la excelencia en cuestiones como la cocina y calidad de materias primas. Esta recomendación supone un prestigio inusitado para un local de estas características.