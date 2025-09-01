Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Cuál es el restaurante favorito del chef Martín Berasategui: menú del día a 14 euros

El prestigioso chef vasco Martín Berasategui ha sorprendido al revelar cuál es su establecimiento hostelero favorito.

Cuál es el restaurante favorito del chef Martín Berasategui: menú del día a 14 euros
Martín Berasategui Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

01 Septiembre 2025 19:05 (hace 8 horas)

El popular chef vasco Martín Berasategui se ha labrado un perfil internacional. Posee 12 estrellas Michelin y es todo un referente en el ámbito de la gastronomía. Ahora ha sorprendido al revelar cuál es su restaurante favorito.

Vídeos Los Replicantes

Se trata del restaurante Las Murallas en Buitrago de Lozoya, una pequeña localidad de 2.000 habitantes situada en la Sierra Norte de Madrid. El establecimiento destaca por su apuesta por la cocina tradicional y especialidad en asados, sobre todo el lechazo.

Menú del día por 14 euros: así es el restaurante que recomienda Martín Berasategui

El restaurante La Muralla fue fundado en 1995 por Joaquín y Susana, una pareja que se trasladó desde Madrid para cumplir con un sueño gastronómico de gestión familiar, que combina tradición y modernidad.

En la actualidad, su hijo mayor Joaquín gestiona este restaurante, que ha continuado con la pasión y el legado culinario de sus padres. Además, el establecimiento destaca por un menú del día de 14 euros, con platos variados como flores de alcachofa, ensalada de pimientos, revuelto de morcilla, lechazo asado y postres caseros como el pan perdido.

Este establecimiento ha sido reconocido con un Solete Repsol, destacando su calidad y autenticidad. Martin Berasategui, que es hijo de carnicero y originario de San Sebastián, conoce de primera mano la excelencia en cuestiones como la cocina y calidad de materias primas. Esta recomendación supone un prestigio inusitado para un local de estas características.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
  8. Un hombre se embolsa 85.000 euros vendiendo su apellido: esto es lo que hizo
  9. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
  10. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
Artículos relacionados
Se gasta 60 euros en el restaurante de Karlos Arguiñano: su valoración incendia las redes

Se gasta 60 euros en el restaurante de Karlos Arguiñano: su valoración incendia las redes

Sale a la luz cuánto se gana en DiverXO: la revelación de un ex empleado de Dabiz Muñoz

Sale a la luz cuánto se gana en DiverXO: la revelación de un ex empleado de Dabiz Muñoz

Un restaurante pide 36.000€ a una mujer por quejarse de que le cobrasen 12€ por colgar un bolso

Un restaurante pide 36.000€ a una mujer por quejarse de que le cobrasen 12€ por colgar un bolso

Se topa con un Taco Bell abandonado en 1995 y las redes estallan: "Cápsula de tiempo"

Se topa con un Taco Bell abandonado en 1995 y las redes estallan: "Cápsula de tiempo"

Contenidos que te pueden interesar
Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos

Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos

Cuál es el restaurante favorito del chef Martín Berasategui: menú del día a 14 euros

Cuál es el restaurante favorito del chef Martín Berasategui: menú del día a 14 euros

Sale a la luz la nueva vida de Maribel Vilaplana: comía con Mazón en plena DANA

Sale a la luz la nueva vida de Maribel Vilaplana: comía con Mazón en plena DANA

Alerta por el avispón oriental: las comunidades afectadas en España

Alerta por el avispón oriental: las comunidades afectadas en España

Este es el radar que más multa en España: 204 multas por día

Este es el radar que más multa en España: 204 multas por día

Qué riesgos tiene el DNI digital: la alerta de la OCU

Qué riesgos tiene el DNI digital: la alerta de la OCU

Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático

Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático

Sale a la luz cómo fue la brutal muerte de Mati Muñoz: desaparecida en Indonesia

Sale a la luz cómo fue la brutal muerte de Mati Muñoz: desaparecida en Indonesia