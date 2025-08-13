La dieta milagrosa del chef José Andrés: ha perdido 14 kilos en 21 días

"El cuerpo humano es una caja de sorpresas" esta frase tan sonada en numerosas ocasiones cobra sentido y esta es una de ellas. Hay que conocer también que existen muchas dietas distintas que se adaptan a las personas, en función de su peso, altura o edad. Por ello, es importante ponerse en manos de profesionales antes de tomar medidas inadecuadas.

Un experto en el tema es el chef José Andrés quien, tras largos años de trayectoria profesional y la defensa de la gastronomía española y mediterránea en Estados Unidos, ha protagonizado uno de los cambios físicos más impactantes que existen: perdió 14 kilos en 21 días.

Dieta restrictiva del chef

Para conseguir este resultado llevó a cabo una dieta muy restrictiva que combina la ingesta de pocas calorías y un régimen de ayuno. El cocinero expresó en el programa 'Tom Talks' de Tom Segura: "Te sientes lleno de energía", lo cual resulta difícil de creer.

El chef José Andrés ha explicado su dieta para perder peso CC

El chef explicó que no era la primera vez que hacía un tipo de dieta de este tipo. Pero lo que realmente le funcionó fue ingerir solamente 300 calorías al día, basadas en caldos ligeros o de verduras. Afirma también que con este tipo de comidas se te quitan las ganas de comer. Ante esta sorpresa, la gente se pregunta si se sufre, su respuesta es: "No sientes ningún tipo de dolor en ninguna parte de tu cuerpo".