Sale a la luz cuánto se gana en DiverXO: la revelación de un ex empleado de Dabiz Muñoz

El chef Dabiz Muñoz se ha alzado como uno de los nombres más reconocibles en el sector gastronómico de España. El ganador de tres Estrellas Michelin con su restaurante estrella, DiverXO, está ya considerado como uno de los nombres más relevantes e influyentes a nivel internacional.

El menú de su restaurante insignia es toda una combinación de innovaciones y empleo de técnicas vanguardistas. Algo que le ha permitido lograr el éxito internacional con platos totalmente únicos, hasta haber sido nombrado en varias ocasiones el 'mejor chef del mundo' en la lista The Best Chef Awards.

Pero el chef también lidera otros proyectos, como StreetXO o RavioXO, con los que ha logrado la fama internacional. Sin embargo, su proyecto estrella sigue siendo DiverXO, donde el menú degustación cuesta 450 euros por persona y, ahora, un ex empleado ha revelado su experiencia trabajando en el restaurante.

Cuánto ganan los empleados de Dabiz Muñoz: esto se cobra por trabajar en DiverXO

Precisamente ha sido un cocinero que trabajó codo con codo con el chef Dabiz Muñoz en DiverXO quien ha revelado cuánto se gana en el restaurante. Se trata del cocinero chino Jiale Pan, que ha sido entrevistado en el pódcast Un chino y medio, revelando detalles como el sueldo o los procesos de selección.

Uno de los presentadores indicó en la entrevista que muchos restaurantes de alta cocina como DiverXO tienen empleados trabajando "gratis" por cuestiones de aprendizaje y renombre. "Tú puedes no tener formación y escribir para hacer tres meses de prácticas y hay opciones de que te cojan. Pero, si tienes formación, tienes más posibilidades de que te paguen", explicaba Jiale Pan.

De este modo, Jiale Pan ha revelado cuánto dinero ganaba por trabajar en el restaurante de Dabiz Muñoz como cocinero de DiverXO: "Empecé cobrando 1.200 euros, pero luego me subió a 1.400", ha recordado. En todo caso, según va subiendo el rango del empleado, también asciende el sueldo: "Me imagino que los encargados míos cobran más, el segundo de cocina más, el jefe de cocina más aún...".

"El objetivo de todos los chefs que entran a trabajar a cualquier restaurante es aprender mucho de diferentes sitios y luego abrir su propio restaurante. Es que si no, trabajar tanto para un sueldo así, no merece la pena", revelaba uno de los presentadores, a lo que el cocinero chino respondía tajantemente: "Era mi propósito".

Trabajo muy estricto

En la entrevista, el chef Jiale Pan explica que empezó a trabajar tras haber enviado el currículum en plena pandemia: "A los tres días recibí un correo electrónico que decía: ven que vamos a hacerte una entrevista", rememora el cocinero, que por entonces ya dirigía tres restaurantes.

"Me quisieron dejar claro que en DiverXO se trabajaba muy duro", ha recordado sobre sus inicios en el restaurante de Dabiz Muñoz, del que en todo caso reconoce que fue "el lugar donde más aprendí". También, que era un trabajo "muy estricto" y "exigente".

Uno de los aspectos más llamativos eran las jornadas de trabajo en el restaurante: "Son muchas horas. No tenemos hora de entrada fija. Se decide cada día dependiendo de los clientes. Lo más pronto es a las 7 y salir a las 12 de la noche o a la una de la mañana".

En cuanto a la rotación de plantilla del restaurante, Jiale Pan ha explicado que hubo gente "que solo duró un servicio". "La mayoría de las veces se van porque no aguantan el ritmo de trabajo que tenemos, es muchísimo y hay gente que no le cuadra el ambiente", ha recordado, a la vez que ha reconocido que abandonó porque debía encargarse de sus negocios y no tanto por la presión del trabajo.