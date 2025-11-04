Los Replicantes
Adiós DGT: cambia el límite de velocidad en todas estas carreteras españolas

Las nuevas normativas de velocidad máxima tienen como objetivo garantizar la seguridad de los conductores en carretera.

Adiós DGT: cambia el límite de velocidad en todas estas carreteras españolas
Conducción de vehículos Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

04 Noviembre 2025 11:20 (hace 1 hora)

La Dirección General de Trágico (DGT) está modificando el límite de velocidad en algunas carreteras españolas para garantizar la seguridad en la conducción de vehículos. Al contrario que otros países europeos, las autoridades españolas mantienen una apuesta por reducir los umbrales.

Esta iniciativa comenzó como una medida puntual para algunos puntos muy determinados de las carreteras españolas, pero se está extendiendo cada vez a más localizaciones. Lo habitual es que los tramos con un límite original de 120 km/h pasen a una velocidad máxima de 100 km/h.

La medida sigue las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe 'Medidas recomendadas para mejorar la seguridad de la infraestructura vial', en el que proponía fijar esta velocidad máxima en autovías al considerar que era una de las medidas más efectivas para reducir la siniestralidad.

Cambios en los límites de velocidad en las carreteras españolas: nueva norma de la DGT

Recientemente, esta medida se ha aplicado, por ejemplo, en la AP-7 en Cataluña, donde se han puesto en marcha límites de velocidad dinámicos enfocados en reducir los umbrales máximos hasta ahora permitidos.

La DGT modifica la normativa de tráfico para garantizar la seguridad al volante
La DGT modifica la normativa de tráfico para garantizar la seguridad al volante Envato Elements

Para su aplicación, se emplean herramientas de inteligencia artificial (IA), de modo que la autopista es capaz de modificar la velocidad máxima en tiempo real, variando en función del tráfico, estado de la vía o meteorología.

Otro ejemplo se sitúa en Guipúzcoa, donde se han aplicado recortes de velocidad en seis tramos de la AP-8 que pasarán a ser limitados a 100 km/h para mejorar la seguridad vial. Y en la AG-55, también en Galicia, se ha reducido de forma permanente en varios tramos, especialmente con pendientes o radares de tramo.

Todas las políticas destinadas a cambiar el límite de velocidad en las carreteras españolas están enfocadas del mismo modo. Por este motivo, no se podría descartar que el umbral de los 100 km/h pase, con el tiempo, a ser el nuevo estándar de las carreteras españolas.

Por otro lado, la progresiva implantación de límites dinámicos evidencia las posibilidades de las nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) para adaptar las carreteras al escenario cambiante. A pesar de que en España están siendo recientemente incorporados, otros países como Alemania y Francia han evidenciado un notable éxito.

