Detenidos tres menores por una presunta agresión sexual grupal a una menor en Valencia

La agresión sexual tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando la víctima, de 13 años, se reunió con uno de los menores detenidos para acudir juntos a un centro comercial de la ciudad. Según la información conocida, ambos habían mantenido un encuentro íntimo el día anterior en el instituto.

Una vez en el centro comercial, los presuntos agresores llevaron a la menor a los baños. Allí, según su denuncia, ella manifestó que solo quería mantener relaciones con uno de ellos, pero los detenidos cerraron la puerta con el pestillo y comenzaron a forzarla para desvestirla.

La víctima declaró que expresó en varias ocasiones que no quería mantener relaciones con ellos y que desconocía que estaba siendo grabada. En su testimonio relata que primero intervino el menor con el que ya había tenido un encuentro consentido, seguido por los otros dos detenidos. Añadió, además, que habría un cuarto menor implicado, que no puede ser imputado por tener 13 años.

La versión de los detenidos

Los menores investigados sostuvieron ante la policía y posteriormente ante la autoridad judicial que las relaciones fueron en todo momento consentidas. Uno de ellos reconoció que mantuvo encuentros sexuales con la víctima tanto en el instituto como en dos baños del centro comercial. Los otros dos detenidos afirmaron que también entraron en el baño, pero aseguraron que no llegaron a mantener relaciones sexuales con la menor.

Cómo llegó la información a la Policía

Tras lo ocurrido, la menor se lo contó inicialmente a una amiga. Sin embargo, el caso salió a la luz pocos días después, cuando un alumno de otro curso informó a la dirección del instituto de la existencia de una grabación relacionada con los hechos.

Posteriormente, y tras la denuncia presentada por la familia de la víctima, la menor fue trasladada al Hospital La Fe para ser examinada por un médico. La defensa señaló que en dicha exploración no se hallaron lesiones compatibles con el uso de violencia y aportó capturas de conversaciones entre los implicados.

La Fiscalía de Menores ha impuesto como medidas cautelares la libertad vigilada para los tres detenidos, investigados por delitos de agresión sexual con acceso carnal y por un delito contra la intimidad relacionado con la grabación de los hechos.

La víctima ha abandonado el centro educativo, mientras que los menores detenidos regresarán a las clases.