Adiós a las redes sociales para menores: el Gobierno las prohíbe antes de los 16 años

Adiós al uso de redes sociales por parte de menores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas en el que se pone el foco en la protección de los menores en estas plataformas y se apela a la responsabilidad de los dueños de las grandes tecnológicas.

El Gobierno quiere acabar así con los "abusos" de las grandes plataformas tecnológicas y fomentar la protección de los colectivos más vulnerables en el entorno digital, con una nueva normativa.

Qué implica el veto de las redes sociales a menores de 16 años: nueva orden del Gobierno

De este modo, la nueva legislación se basará en tres pilares. Por un lado, el veto a los menores, que no podrán acceder a estas plataformas hasta los 16 años, con un endurecimiento de los límites actuales.

Pedro Sánchez ha anunciado una nueva normativa que afecta al entorno digital Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

La norma también contempla el control de la identidad de los usuarios. Las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad reales y efectivos, ya que no estará justificado tan solo marcar una casilla.

Además, la reforma legal permitirá que los responsables de empresas como Meta, X (Twitter) o TikTok respondan penal o legalmente ante las infracciones cometidas en sus redes sociales.

Este conjunto de medidas ha sido ahora anunciado por Pedro Sánchez desde Dubái, en el marco del World Governments Summit, que pretende garantizar un entorno democrático y seguro, obligando a los gigantes de Silicon Valley a rendir cuentas ante la legislación española.