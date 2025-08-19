El debate en redes ante el polémico vídeo de María Jesús Montero: ¿Acoso o periodismo?

Cristina Martín Jiménez, periodista, se encuentra con María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, en una cafetería y decide hacerle unas preguntas que Montero se niega a responder.

Cristina decide grabar la conversación y subirlo en sus redes sociales. Este hecho provoca un gran revuelo en su contra, lo podemos ver en X, antes Twitter, donde acusan a la periodista de acosar a la política y desean que sea denunciada por ello.

¡Esto es inadmisible!, una infamia.



Espero que Cristina Martín Jiménez sea denunciada por acoso.



Todo mi apoyo a la vicepresidenta María Jesús Montero.pic.twitter.com/GYKtZ7UlGB August 19, 2025

¿Qué ocurre en la conversación?

Cristina va decidida a hacerle unas preguntas a Montero, primero la saluda y le da los buenos días para después preguntarle por los incendios que están aconteciendo en el país. La vicepresidenta muy sonriente en todo momento se pone un poco tensa al descubrir que la están grabando, Cristina le informa que es periodista, aún así, Montero afirma que no va a responder.

Varias personas que se encontraban acompañando a la política en la terraza de la cafetería intentan que Cristina ponga fin a la entrevista y con el ambiente un poco tirante pregunta: "Quería preguntarle si nos va a dar lo mismo que a los catalanes", a lo que responde Montero: "Me parece esto una Intromisión", continúa la periodista: "Intromisión es la suya a nuestro dinero y a nuestros impuestos".

La conversación coge un clima acalorado, seguimos observando el vídeo y Cristina es acusada de acoso y afirma: "Es un espacio público, artículo 20 de la Constitución [...] no le estoy acosando, le estoy preguntando".

La conversación culmina con un afirmación por parte de la periodista un poco nerviosa: "Estáis permitiendo que la gente se empobrezca más con la agenda 20/30", la vicepresidente sigue sin responder, pero se muestra sorprendida ante estas palabras y exclama un "¡toma ya!".

La gente en redes sociales opina que esta intervención no se debería haber producido, acusan a Cristina de difamar y de acosar. Una usuaria en X: "La libertad de expresión (Artículo 20) y el derecho a la información están protegidos, pero estos derechos no incluyen el acoso o la difamación".