Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

El debate en redes ante el polémico vídeo de María Jesús Montero: ¿Acoso o periodismo?

Cristina intenta hacer una entrevista a María Jesús Montero, pero el ambiente está cargado de hostilidad y nerviosismo por ambas partes.

El debate en redes ante el polémico vídeo de María Jesús Montero: ¿Acoso o periodismo?
La vicepresidenta María Jesús Montero Foto: Pool Moncloa | Captura (Los Replicantes)
Andrea Torrente

Andrea Torrente

19 Agosto 2025 15:30 (hace 6 horas)

Cristina Martín Jiménez, periodista, se encuentra con María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, en una cafetería y decide hacerle unas preguntas que Montero se niega a responder.

Vídeos Los Replicantes

Cristina decide grabar la conversación y subirlo en sus redes sociales. Este hecho provoca un gran revuelo en su contra, lo podemos ver en X, antes Twitter, donde acusan a la periodista de acosar a la política y desean que sea denunciada por ello.

¿Qué ocurre en la conversación?

Cristina va decidida a hacerle unas preguntas a Montero, primero la saluda y le da los buenos días para después preguntarle por los incendios que están aconteciendo en el país. La vicepresidenta muy sonriente en todo momento se pone un poco tensa al descubrir que la están grabando, Cristina le informa que es periodista, aún así, Montero afirma que no va a responder.

Varias personas que se encontraban acompañando a la política en la terraza de la cafetería intentan que Cristina ponga fin a la entrevista y con el ambiente un poco tirante pregunta: "Quería preguntarle si nos va a dar lo mismo que a los catalanes", a lo que responde Montero: "Me parece esto una Intromisión", continúa la periodista: "Intromisión es la suya a nuestro dinero y a nuestros impuestos".

La conversación coge un clima acalorado, seguimos observando el vídeo y Cristina es acusada de acoso y afirma: "Es un espacio público, artículo 20 de la Constitución [...] no le estoy acosando, le estoy preguntando".

La conversación culmina con un afirmación por parte de la periodista un poco nerviosa: "Estáis permitiendo que la gente se empobrezca más con la agenda 20/30", la vicepresidente sigue sin responder, pero se muestra sorprendida ante estas palabras y exclama un "¡toma ya!".

La gente en redes sociales opina que esta intervención no se debería haber producido, acusan a Cristina de difamar y de acosar. Una usuaria en X: "La libertad de expresión (Artículo 20) y el derecho a la información están protegidos, pero estos derechos no incluyen el acoso o la difamación".

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Un niño se hace millonario en plena excursión al Cráter de Diamantes: pieza de 7 quilates
  8. Anulada la sentencia que ordenó descolgar la bandera LGTBI a Más Madrid en el Ayuntamiento
  9. Santos Cerdán se planta en el Congreso y exige una indemnización de 19.000 euros
  10. Muere el empresario taurino Manolo Lozano a los 94 años
Artículos relacionados
Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

Muere el periodista Carlos Carnicero a los 73 años

Muere el periodista Carlos Carnicero a los 73 años

El periodista Antonio Maestre denuncia una agresión del ultraderechista Bertrand Ndongo

El periodista Antonio Maestre denuncia una agresión del ultraderechista Bertrand Ndongo

Antonio Maestre desvela el brutal sueldo que se embolsa Antonio Naranjo de Telemadrid

Antonio Maestre desvela el brutal sueldo que se embolsa Antonio Naranjo de Telemadrid

Contenidos que te pueden interesar
Detenida una madre tras asesinar y descuartizar a su hijo: lo planeó con su nuera

Detenida una madre tras asesinar y descuartizar a su hijo: lo planeó con su nuera

Adiós Metro de Madrid: cierra esta histórica línea desde el 6 de septiembre

Adiós Metro de Madrid: cierra esta histórica línea desde el 6 de septiembre

Sale a la luz cuánto se gana en DiverXO: la revelación de un ex empleado de Dabiz Muñoz

Sale a la luz cuánto se gana en DiverXO: la revelación de un ex empleado de Dabiz Muñoz

Alerta por la presencia de 'Vibrio vulnificus': bacterias carnívoras en las costas

Alerta por la presencia de 'Vibrio vulnificus': bacterias carnívoras en las costas

El debate en redes ante el polémico vídeo de María Jesús Montero: ¿Acoso o periodismo?

El debate en redes ante el polémico vídeo de María Jesús Montero: ¿Acoso o periodismo?

El sorprendente nombre que le pusieron a su hija en honor a la inteligencia artificial

El sorprendente nombre que le pusieron a su hija en honor a la inteligencia artificial

Muere la popular influencer Ariela 'La Langosta' a los 33 años: fue encontrada en su coche

Muere la popular influencer Ariela 'La Langosta' a los 33 años: fue encontrada en su coche

Llega el nuevo robot humanoide: capaz de engendrar un hijo

Llega el nuevo robot humanoide: capaz de engendrar un hijo