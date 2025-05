El periodista Antonio Maestre denuncia una agresión del ultraderechista Bertrand Ndongo

El periodista Antonio Maestre ha denunciado una agresión del agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo. Ndongo le ha impedido el acceso al Congreso de los Diputados, mientras le estaba grabando propinándole empujones e insultos.

"Iba a entrar en el Congreso y he sufrido una agresión por parte de Bertrand Ndongo. Voy a presentar una denuncia en la policía. Así seguimos", ha escrito el periodista en su perfil en la red social X, para denunciar la situación que acababa de experimentar a las puertas de la Cámara Baja.

Iba a entrar en el Congreso y he sufrido una agresión por parte de Bertrand Ndongo. Voy a presentar una denuncia en la policía. Así seguimos. May 21, 2025

Esta agresión se ha producido tan solo un día después de que en el Congreso de los Diputados, con el voto a favor de todos los representantes y la única excepción de PP y VOX, se haya aprobado el primer paso de la iniciativa que supondrá la expulsión de los agitadores de extrema derecha, incluyendo Vito Quiles.

Persecución a las puertas del Congreso

Ndongo, que ha acudido al Congreso de los Diputados acreditado por el medio Periodista Digital, del que utiliza credencial desde hace varios años, ha perseguido a Antonio Maestre frente al Congreso de los Diputados, por la carrera de San Jerónimo.

El vídeo, que dura alrededor de 90 segundos, que está editado y que ha difundido el propio Ndongo en su perfil en la red social X, muestra cómo Ndongo le persigue, se acerca a él, y le espeta: "Eres muy valiente para tirar un micrófono de un chaval de 24 años. Aquí está el mío. Tíralo. Tíralo si tienes cojones. Tira el micro".

Militantes de Vox haciéndose pasar por periodistas contra periodistas como Antonio Maestre, casi llegan a las manos, esto es lo que lleva años siendo acreditados como periodistas en el congreso. pic.twitter.com/s4zF0hhFqi — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) May 21, 2025

En ese momento, empuja a Antonio Maestre, que le responde: "A mí no me empujes. Vuelve a empujarme. Vuelve a empujarme. Agrédeme". En ese momento, el agitador le lanza: "Mira, te estoy empujando. Si no te voy a agredir, si no tienes fuerza. Si no tienes fuerza". La escena tan solo se frena tras la intervención de dos agentes de la Policía Nacional, mientras Bertrand Ndongo continúa: "Eres un pluma, tío mierda".

El agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo .

Es habitual este tipo de escenas en el Congreso de los Diputados, que también incluyen a Vito Quiles, que figuró en las listas de Se Acabó La Fiesta durante las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Son escenas de máxima tensión en la que habitualmente intentan boicotear y censurar las ruedas de prensa de representantes políticos o institucionales que están abiertamente vinculados a partidos de izquierda. Una labor que dificulta el trabajo de los periodistas, que se han significado en repetidas ocasiones para su expulsión definitiva del Congreso.