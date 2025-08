Sale a la luz por qué Silvia Intxaurrondo salió de Telemadrid tras entrevistar a Ayuso

Silvia Intxaurrondo presento el 'Telenoticias' de Telemadrid antes de que el Gobierno regional cambiase la ley que regía la imparcialidad de la cadena autonómica. Durante el mandato de Cristina Cifuentes (PP), los populares no tenían mayoría absoluta y Ciudadanos forzó un cambio de normativa que buscaba una mayoría de tres quintos para elegir director general, designado entonces José Pablo lópez.

Pero todo cambió cuando la formación naranja salió de la Asamblea de Madrid. Con el PP de Isabel Díaz Ayuso nuevamente con mayoría absoluta, la formación optó por aprovechar el rodillo del que nuevamente gozaba para cambiar la ley y apostar por una mayoría absoluta para elegir director general.

Por entonces, el PP solo, sin negociar con otro partido, volvió a apostar por José Antonio Sánchez, reconocido votante del PP que ya había dirigido televisiones públicas durante los mandatos de Esperanza Aguirre con Telemadrid o RTVE con Mariano Rajoy.

Así fue la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid

Uno de los momentos más evidentes de la libertad de la que gozó Telemadrid en el pasado fue una entrevista que realizó Silvia Intxaurrondo a la presidenta de la Administración pública de la que dependía la cadena, Isabel Díaz Ayuso, entonces todavía en manos de Ciudadanos. Una imagen totalmente impensable en la actualidad.

"¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?" , le preguntaba por entonces Intxaurrondo, a lo que Ayuso respondía con grandes dudas. "Estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital que está ya a punto de entregarse tenga todo el personal dispuesto".

Ante las dudas que generaba su respuesta, Intxaurrondo volvió a preguntar. "Por lo que usted dice, ¿van a tomar personal sanitario de otros hospitales?". Pero Ayuso seguía sin responder: "Al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni ningún tipo de personal".

A Silvia Intxaurrondo le echaron de Telemadrid por ésta entrevista que puso contra las cuerdas a Isabel Díaz Ayuso durante la Pandemia.

Hay que recordar que Doña "7.291" trasladó al Personal Sanitario de otros hospitales al Zendal en vez de contratar a más gente. pic.twitter.com/AkwjmBmC6A — La Zanahoria _Flipando con el Presente _???? (@LA_ZANAHORIA___) March 13, 2025

El momento se convirtió en todo un fenómeno viral por la evidente incomodidad que mostraba Isabel Díaz Ayuso, que sujetaba su cabeza con ambas manos. Un instante en el que muchos usuarios llegaron a bromear con si portaba un pinganillo. Sin olvidar las caras de la presentadora ante la cámara.

Por qué Silvia Intxaurrondo abandonó Telemadrid: la periodista desvela si le costó el puesto

Ha pasado el tiempo desde entonces y, ahora, Silvia Intxaurrondo ha roto su silencio sobre aquella entrevista en una entrevista en Cadena SER: "Era un domingo por la tarde. Me dijeron que había posibilidad de entrevistar a la presidenta y acepté. No era una entrevista preparada con antelación, sino que le planteé las preguntas, pero no me convencía lo que me decía".

Posteriormente, vivió un momento que nunca hubiera pasado que sucedería tras la entrevista: "Salí del estudio y el equipo me dijo: 'Ojo, qué valor tienes'. Yo no entendía por qué. Luego vi lo que se estaba liando en Twitter. Recibí llamadas de compañeros que me decían: 'Madre mía, esto hacía tiempo que no se veía'".

Ante el revuelo causado y los cambios que después se forzaron en Telemadrid, muchos se han preguntado si aquel momento le costó el puesto en la televisión pública madrileña: "Una entrevista no cuesta un cargo, no creo que esa entrevista me costara el puesto".

En todo caso, la presentadora pudo dar después el salto a la televisión nacional, ya que fue fichada para presentar 'La Hora de La 1' en RTVE, donde ha continuado en su estilo. En 2023, por ejemplo, recibió aplausos por una entrevista con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la revalorización de las pensiones: "No es correcto, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017".

En cuanto a aquellas personas que dudan de su imparcialidad, no duda en responder del siguiente mdoo: "A mí muchas veces me dicen que en TVE no trato igual a Sánchez. Pero recuerdo que fui la primera en preguntarle en directo por la amnistía, con sus propias palabras pinchadas en pantalla. Lo que pasa es que cada uno ve la realidad como le conviene".

La periodista, que ahora continúa en las mañanas de RTVE, no duda en enviar un recado a aquellos políticos que suelen evitar las entrevistas incómodas: "Quiero que venga Feijóo, que vengan los líderes autonómicos, los portavoces del PP. Pero no quieren venir. Las autoridades deben saber que van a tener enfrente a un periodista, no un periodista como yo, un periodista como todos nosotros".