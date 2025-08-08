Los Replicantes
Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

El periodista era muy apreciado en el ámbito de la actualidad deportiva sobre todo por sus exclusivas sobre el mercado de fichajes.

El periodista Manuel Esteban 'Manolete' Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Agosto 2025 18:23 (hace 1 hora)

Luto en el mundo del periodismo. Manuel Esteban, conocido popularmente como 'Manolete', ha muerto a los 68 años como consecuencia de una enfermedad de larga duración. 'Manolete' había combatido esta patología desde 2021, pero finalmente ha terminado quitándole la vida.

El mítico periodista deportivo había colaborado en multitud de medios, como el programa 'Punto Pelota' de Josep Pedrerol. Su legado está marcado por el trabajo que desarrollaba durante el mercado de fichajes, adelantando y desvelando informaciones de muchísimo valor sobre los traspasos de los equipos más destacados.

'Manolete' era considerado toda una institución en el mundo del periodismo y su partida ha supuesto dejar un hueco muy grande en el ámbito de la actualidad deportiva, donde era muy apreciado.

Mensajes de condolencias por la muerte de Manuel Esteban 'Manolete'

Después de que haya trascendido la muerte de 'Manolete', algunos equipos de primer nivel como el Real Madrid o el Atlético de Madrid han querido expresar mensajes de condolencias a la familia y amigos.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manuel Esteban Fernández, 'Manolete', uno de los históricos periodistas deportivos de nuestro país. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a todos sus seres queridos y a todos los medios de comunicación de los que formó parte", ha escrito el conjunto blanco.

"La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Manuel Esteban 'Manolete', periodista deportivo y aficionado rojiblanco.Enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", ha publicado por su parte el conjunto colchonero.

