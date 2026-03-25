El vídeo de un cubano emocionado en su primer supermercado en España se hace viral

Lo que para millones de personas forma parte de la rutina diaria, para otras sigue siendo una experiencia extraordinaria. Eso es lo que ha reflejado el vídeo compartido en TikTok por Yanila, una joven cubana residente en España, en el que muestra la reacción de su padre al entrar por primera vez en un supermercado español.

Según la información difundida por medios que se hicieron eco del clip, el hombre tiene 62 años y se encontraba de visita en España para ver a su hija.

La escena, grabada en un Mercadona, muestra al visitante recorriendo los pasillos con una mezcla de sorpresa, emoción y asombro ante la cantidad de productos disponibles. En la publicación, su hija resumió el momento con una frase que terminó convirtiéndose en uno de los grandes ganchos del vídeo: "Sus ojos lo dicen todo. Llora de la emoción o del sentimiento de ver tantas cosas".

"Asombrado se queda cualquiera"

En el vídeo, el propio protagonista pone palabras a la emoción que siente mientras observa los estantes llenos del supermercado. "Asombrado se queda cualquiera. Estoy asombrado de ver tantas cosas, y buenas y bonitas", dice durante la grabación, en una reacción espontánea que ha tocado la fibra de miles de usuarios en redes.

La mayoría de los comentarios comparten una misma idea: que muchas veces se da por hecha una realidad que para otras personas sigue siendo inalcanzable.

Algunos mensajes hablan de pena, otros de alegría, y muchos subrayan que el vídeo sirve para recordar hasta qué punto la escasez puede marcar la vida diaria de quienes llegan desde contextos mucho más duros.

Un vídeo que conecta con la crisis en Cuba

La repercusión del caso también se explica por el contexto del que parte. CiberCuba vincula la escena con la crisis de abastecimiento que arrastra la isla desde hace años, marcada por la escasez de productos básicos, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida.

Ese contraste ayuda a entender por qué una visita a un supermercado en España puede convertirse en una experiencia tan intensa para alguien que llega desde Cuba.

No se trata, además, de un caso aislado. En los últimos meses se han hecho virales otros vídeos parecidos de ciudadanos cubanos emocionados al entrar por primera vez en supermercados fuera de la isla, una imagen que muchos usuarios relacionan directamente con el colapso económico y el éxodo migratorio que vive el país.