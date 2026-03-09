Elon Musk comparte un gráfico falso que vincula su compra de X con menos personas trans

Elon Musk ha vuelto a generar polémica en redes sociales tras pronunciarse sobre una publicación que afirmaba que su compra de la red social X habría provocado un descenso en el número de personas trans. El empresario reaccionó al contenido difundido en la plataforma citando una publicación previa que incluía un gráfico que, según diversos usuarios, carece de base real.

La cadena de publicaciones comenzó con una cuenta llamada C_3C_3, que difundió una gráfica en la que se sugería que, tras la compra de Twitter por parte de Musk en 2022, posteriormente rebautizada como X, el número de personas que se identifican como trans habría disminuido de forma notable. El contenido fue amplificado posteriormente por Matt Van Swol, excientífico nuclear del Departamento de Energía de Estados Unidos y antiguo fotógrafo vinculado a compañías como Apple, United y Hyatt.

Fue a partir de esa publicación cuando Elon Musk intervino directamente en el hilo, citando el mensaje y pronunciándose sobre el supuesto descenso. El problema es que el gráfico difundido no cita ninguna fuente estadística ni estudio que respalde los datos, lo que ha llevado a numerosos usuarios y analistas a señalar que se trata de una representación sin base verificable.

The lunatic left that took over Twitter was Wormtongue to the World.



Firing @Jack was the final straw. He was the last bulwark.



Now Bret Taylor is chair of @OpenAI ... https://t.co/HC1LFxVmrS — Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2026

El conflicto con su hija trans

Las declaraciones de Elon Musk sobre cuestiones de género se producen además en un contexto personal marcado por su relación con su hija Vivian Jenna Wilson, una de las seis hijas que tuvo con su primera esposa, la escritora Justine Wilson. La joven se declaró públicamente mujer trans y desde hace años mantiene una relación completamente rota con el empresario.

En 2022, cuando alcanzó la mayoría de edad, solicitó ante un tribunal de California cambiar legalmente su nombre y su género en el registro civil. En esa petición también pidió eliminar el apellido Musk y adoptar el de su madre, explicando que no quería "tener relación alguna" con su padre biológico. Desde entonces, ambos han protagonizado varios enfrentamientos públicos a través de entrevistas y redes sociales.

Las diferencias entre ambos se han ido intensificando con el paso del tiempo. En 2020, Musk llegó a afirmar en X que "apoyaba absolutamente a los trans", aunque añadía que el uso de pronombres era "una pesadilla estética". Sin embargo, su discurso ha ido cambiando con los años y en distintas ocasiones ha sido criticado por referirse a su hija por su antiguo nombre, lo que en inglés se conoce como deadname, o por declaraciones polémicas sobre la comunidad trans.

Wilson, por su parte, ha respondido públicamente a esas afirmaciones y se ha mostrado muy crítica con su padre. En entrevistas recientes ha asegurado que Musk nunca fue realmente un liberal y ha rechazado la idea de que su transición haya influido en el giro político del empresario. "Mucha gente cree que es culpa mía que se haya ido hacia la ultraderecha, pero no puedo quedarme con ese mérito", afirmó, defendiendo además que "ser trans no es una elección".