Los Replicantes
Buscar

Política

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

La alcaldesa de Llaurí tuvo una denuncia que se convirtió en escándalo viral, pese a lo que ha conservado siempre la confianza del partido.

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria
Ana González Herdaro, alcaldesa de Llaurí Foto: Ayuntamiento de Llaurí
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

28 Enero 2026 17:01 (hace 5 horas)

Ya es oficial quién sustituirá a José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados tras su renuncia. Se trata de la alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdaro, que dio positivo en un control de alcoholemia en abril de 2021.

Vídeos Los Replicantes

Por entonces, la ahora sustituta de Ábalos fue sorprendida en un operativo de la Policía Local de Valencia y aceptó el pago de una multa de 960 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Después de haber tenido conocimiento de los hechos, el PSPV-PSOE le abrió un expediente informativo para analizar todo lo sucedido y valorar posibles repercusiones internas. Sin embargo, su expediente fue finalmente archivado. A pesar de todo, González Herdaro obtuvo el respaldo de los vecinos y revalidó su cargo como alcaldesa en 2023.

Cargos organismos en el PSOE

En todo caso, el partido ya da por amortizado aquel escándalo, que llegó a hacerse viral en su momento y contemplan que la alcaldesa de Llaurí aceptará el cargo de diputada al ser compatible con su puesto como regidora.

Ana María González Herdaro es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y militante del PSOE desde 1995. En la actualidad, además de alcaldesa, es la secretaria general del PSPV-PSOE en Llaurí.

Además, cuenta con los cargos orgánicos dentro del partido como secretaria de Política Autonómica y de Apoyo a los grupos de la oposición de la CEP, miembro del Comité Nacional y forma parte de la ejecutiva provincial en el área de formación y adjunta a Organización. Desde agosto de 2023 es también asesora del grupo socialista en la Diputación de Valencia.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
El juez descarta que Ábalos entre prisión: continuará en libertad

El juez descarta que Ábalos entre prisión: continuará en libertad

Quién es Carlos Bautista Samaniego: nuevo abogado de Ábalos tras despedir a su letrado

Quién es Carlos Bautista Samaniego: nuevo abogado de Ábalos tras despedir a su letrado

Qué sucede con el escaño de José Luis Ábalos al entrar en prisión: panorama de legislatura

Qué sucede con el escaño de José Luis Ábalos al entrar en prisión: panorama de legislatura

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso

Contenidos que te pueden interesar
Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

Un estudio español logra eliminar en ratones el tumor de páncreas más frecuente

Un estudio español logra eliminar en ratones el tumor de páncreas más frecuente

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso