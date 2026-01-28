Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Ya es oficial quién sustituirá a José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados tras su renuncia. Se trata de la alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdaro, que dio positivo en un control de alcoholemia en abril de 2021.

Por entonces, la ahora sustituta de Ábalos fue sorprendida en un operativo de la Policía Local de Valencia y aceptó el pago de una multa de 960 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Después de haber tenido conocimiento de los hechos, el PSPV-PSOE le abrió un expediente informativo para analizar todo lo sucedido y valorar posibles repercusiones internas. Sin embargo, su expediente fue finalmente archivado. A pesar de todo, González Herdaro obtuvo el respaldo de los vecinos y revalidó su cargo como alcaldesa en 2023.

Cargos organismos en el PSOE

En todo caso, el partido ya da por amortizado aquel escándalo, que llegó a hacerse viral en su momento y contemplan que la alcaldesa de Llaurí aceptará el cargo de diputada al ser compatible con su puesto como regidora.

Ana María González Herdaro es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y militante del PSOE desde 1995. En la actualidad, además de alcaldesa, es la secretaria general del PSPV-PSOE en Llaurí.

Además, cuenta con los cargos orgánicos dentro del partido como secretaria de Política Autonómica y de Apoyo a los grupos de la oposición de la CEP, miembro del Comité Nacional y forma parte de la ejecutiva provincial en el área de formación y adjunta a Organización. Desde agosto de 2023 es también asesora del grupo socialista en la Diputación de Valencia.