Cuándo se cobra la pensión en enero de 2026: fechas en Caixabank, Santander, BBVA...

Conocer la fecha de cobro de una prestación es fundamental para planificar todos los gastos del mes. Ya sea una pensión de jubilación, incapacidad, viudedad... este dato permite afrontar imprevistos y comprobar que todo está en orden cuando toca.

Saber la fecha de cobro de la pensión también facilita la gestión de los ahorros, puesto que brinda un mayor control sobre el presupuesto mensual, evitando así preocupaciones totalmente innecesarias y decisiones con mayor capacidad de reacción.

Ya se conocen todas las fechas de cobro de la pensión en enero de 2026 Envato Elements

Por todos estos motivos, conocer el calendario de pagos en la pensión puede solventar muchos problemas y facilitar la gestión de los ahorros disponibles, con una mayor capacidad de planificación.

Esta es la fecha en la que se cobra la pensión en enero de 2026

La Seguridad Social paga habitualmente todas las pensiones a mes vecino, el primer día hábil del mes. Sin embargo, algunas entidades financieras adelantan los pagos, haciendo la transferencia a final de cada mes, entre el día 20 y 27. Por este motivo, las fechas pueden ser diferentes dependiendo de la entidad bancaria en la que tengas tus ahorros y cobres la pensión.

Bankinter: jueves 22

Unicaja: jueves 22

Caja Ingenieros: jueves 22

Santander: viernes 23

Sabadell: viernes 23

Ibercaja: viernes 23

Cajamar: viernes 23

CaixaBank: sábado 24

BBVA: domingo 25

ING: domingo 25

Kutxabank: domingo 25

En caso de duda, siempre se puede contactar directamente con la entidad bancaria para comprobar la fecha exacta en la que se ingresará la cuantía de la pensión. En todo caso, estas son las fechas confirmadas y son cruciales para comprobar entonces que todo está en orden.