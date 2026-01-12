Cuándo se cobra la pensión en enero de 2026: fechas en Caixabank, Santander, BBVA...

Conocer la fecha de cobro de una prestación es fundamental para planificar todos los gastos del mes. Ya sea una pensión de jubilación, incapacidad, viudedad... este dato permite afrontar imprevistos y comprobar que todo está en orden cuando toca.
Saber la fecha de cobro de la pensión también facilita la gestión de los ahorros, puesto que brinda un mayor control sobre el presupuesto mensual, evitando así preocupaciones totalmente innecesarias y decisiones con mayor capacidad de reacción.
Por todos estos motivos, conocer el calendario de pagos en la pensión puede solventar muchos problemas y facilitar la gestión de los ahorros disponibles, con una mayor capacidad de planificación.
Esta es la fecha en la que se cobra la pensión en enero de 2026
La Seguridad Social paga habitualmente todas las pensiones a mes vecino, el primer día hábil del mes. Sin embargo, algunas entidades financieras adelantan los pagos, haciendo la transferencia a final de cada mes, entre el día 20 y 27. Por este motivo, las fechas pueden ser diferentes dependiendo de la entidad bancaria en la que tengas tus ahorros y cobres la pensión.
Bankinter: jueves 22
Unicaja: jueves 22
Caja Ingenieros: jueves 22
Santander: viernes 23
Sabadell: viernes 23
Ibercaja: viernes 23
Cajamar: viernes 23
CaixaBank: sábado 24
BBVA: domingo 25
ING: domingo 25
Kutxabank: domingo 25
En caso de duda, siempre se puede contactar directamente con la entidad bancaria para comprobar la fecha exacta en la que se ingresará la cuantía de la pensión. En todo caso, estas son las fechas confirmadas y son cruciales para comprobar entonces que todo está en orden.