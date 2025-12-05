Cuándo se cobra la pensión en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

La inflación de los precios golpea a las familias. Los precios de los bienes básicos se disparan en los supermercados y la realidad se impone: el dinero que recibimos en la cuenta bancaria cada vez tiene menos capacidad de cubrir nuestras necesidades.

Todo ello se suma a una fecha especial como la Navidad. Época de encuentros y reencuentros familiares, los gastos derivados de las cenas y los regalos pueden suponer un agujero en la cuenta bancaria.

La fecha de cobro de la pensión varía en función de cada entidad Envato Elements

Por este motivo, muchas personas observan con detalles cuándo recibirán la nómina, subsidio o pensión. Conocer con detalle esta fecha permite planificar mejor los gastos y asegurarse la posibilidad de llegar a fin de mes en condiciones.

Fechas de cobro de la pensión en diciembre de 2025: cambia por entidad bancaria

Uno de los colectivos más interesados en conocer la fecha de cobro son los pensionistas. Muchos de ellos sostienen a familias y dependen de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas después de toda una vida de esfuerzo y trabajo.

A pesar de que la pensión se suele pagar a mes vencido, la realidad es que la mayoría de entidades bancarias suelen adelantar los pagos en un convenio con la Seguridad Social. Por este motivo, la fecha puede cambiar según la entidad bancaria, aunque la mayoría se mueve en una horquilla estrecha. Estas son las fechas de cobro.

Bankinter: 23 de diciembre

Unicaja: 23 de diciembre

Caja de Ingenieros: 23 de diciembre

Banco Santander: 24 de diciembre

CaixaBank: 24 de diciembre

Ibercaja: 24 de diciembre

Banco Sabadell: 24 de diciembre

Cajamar: 24 de diciembre

BBVA: 25 de diciembre

ING: 25 de diciembre

Kutxabank: 25 de diciembre

Abanca: 26 de diciembre

Conviene, por tanto, comprobar la fecha y revisar la cuenta bancaria en el día previsto para comprobar que todo está en orden. En caso de experimentar algún problema, simplemente habrá que contactar con el banco o acudir a la oficina más cercana.

A pesar de que en diciembre se mantendrá la pensión de 2025, la subida de las prestaciones se notará desde enero de 2026. Se aplicará en las pensiones contributivas una subida en torno al 2,7%, con la fórmula de la revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones, que tiene en cuenta el IPC interanual promedio de 12 meses, desde diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor.

Las pensiones mínimas y no contributivas, por su parte, subirán más que la inflación. Su revalorización no se realiza automáticamente con el IPC, sino que depende del Gobierno porque son prestaciones asistenciales (no se financian con cotizaciones, sino con Presupuestos Generales del Estado, a través de impuestos). Todavía no se ha aprobado la cuantía de revalorización, aunque el Ejecutivo prevé una subida superior al 5%.