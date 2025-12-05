Los Replicantes
Buscar

Economía

Cuándo se cobra la pensión en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Las principales entidades bancarias adelantan el pago de la pensión, aunque la fecha depende de la entidad.

Cuándo se cobra la pensión en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...
Cobro pensión diciembre 2025 Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Diciembre 2025 11:36 (hace 5 horas)

La inflación de los precios golpea a las familias. Los precios de los bienes básicos se disparan en los supermercados y la realidad se impone: el dinero que recibimos en la cuenta bancaria cada vez tiene menos capacidad de cubrir nuestras necesidades.

Vídeos Los Replicantes

Todo ello se suma a una fecha especial como la Navidad. Época de encuentros y reencuentros familiares, los gastos derivados de las cenas y los regalos pueden suponer un agujero en la cuenta bancaria.

La fecha de cobro de la pensión varía en función de cada entidad
La fecha de cobro de la pensión varía en función de cada entidad Envato Elements

Por este motivo, muchas personas observan con detalles cuándo recibirán la nómina, subsidio o pensión. Conocer con detalle esta fecha permite planificar mejor los gastos y asegurarse la posibilidad de llegar a fin de mes en condiciones.

Fechas de cobro de la pensión en diciembre de 2025: cambia por entidad bancaria

Uno de los colectivos más interesados en conocer la fecha de cobro son los pensionistas. Muchos de ellos sostienen a familias y dependen de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas después de toda una vida de esfuerzo y trabajo.

A pesar de que la pensión se suele pagar a mes vencido, la realidad es que la mayoría de entidades bancarias suelen adelantar los pagos en un convenio con la Seguridad Social. Por este motivo, la fecha puede cambiar según la entidad bancaria, aunque la mayoría se mueve en una horquilla estrecha. Estas son las fechas de cobro.

  • Bankinter: 23 de diciembre
  • Unicaja: 23 de diciembre
  • Caja de Ingenieros: 23 de diciembre
  • Banco Santander: 24 de diciembre
  • CaixaBank: 24 de diciembre
  • Ibercaja: 24 de diciembre
  • Banco Sabadell: 24 de diciembre
  • Cajamar: 24 de diciembre
  • BBVA: 25 de diciembre
  • ING: 25 de diciembre
  • Kutxabank: 25 de diciembre
  • Abanca: 26 de diciembre

    • Conviene, por tanto, comprobar la fecha y revisar la cuenta bancaria en el día previsto para comprobar que todo está en orden. En caso de experimentar algún problema, simplemente habrá que contactar con el banco o acudir a la oficina más cercana.

    A pesar de que en diciembre se mantendrá la pensión de 2025, la subida de las prestaciones se notará desde enero de 2026. Se aplicará en las pensiones contributivas una subida en torno al 2,7%, con la fórmula de la revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones, que tiene en cuenta el IPC interanual promedio de 12 meses, desde diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor.

    Las pensiones mínimas y no contributivas, por su parte, subirán más que la inflación. Su revalorización no se realiza automáticamente con el IPC, sino que depende del Gobierno porque son prestaciones asistenciales (no se financian con cotizaciones, sino con Presupuestos Generales del Estado, a través de impuestos). Todavía no se ha aprobado la cuantía de revalorización, aunque el Ejecutivo prevé una subida superior al 5%.

    Lo más compartido

    1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
    2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
    3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
    4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
    5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
    6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
    7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
    8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
    9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
    10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
    Artículos relacionados
    Confirmado por la Seguridad Social: recorta la pensión a todos estos trabajadores

    Confirmado por la Seguridad Social: recorta la pensión a todos estos trabajadores

    Subida en la pensión por viudedad: Fecha y cuantía total

    Subida en la pensión por viudedad: Fecha y cuantía total

    Confirmado por la Seguridad Social: quiénes pueden sumar años de cotización para jubilarse

    Confirmado por la Seguridad Social: quiénes pueden sumar años de cotización para jubilarse

    Confirmado por la Seguridad Social: si sufres esta adicción tienes pensión permanente

    Confirmado por la Seguridad Social: si sufres esta adicción tienes pensión permanente

    Contenidos que te pueden interesar
    Adiós HBO Max: Netflix compra Warner Bros y se hace con el control de la plataforma

    Adiós HBO Max: Netflix compra Warner Bros y se hace con el control de la plataforma

    Sale a la luz la respuesta de Mazón al comunicarle la catástrofe de la DANA: "Cojonudo"

    Sale a la luz la respuesta de Mazón al comunicarle la catástrofe de la DANA: "Cojonudo"

    Adiós a pagar EMT Madrid y Bicimad: gratis este día de diciembre

    Adiós a pagar EMT Madrid y Bicimad: gratis este día de diciembre

    De qué ha muerto el periodista Alfonso Ussía a los 77 años

    De qué ha muerto el periodista Alfonso Ussía a los 77 años

    Cuándo se cobra la pensión en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

    Cuándo se cobra la pensión en diciembre de 2025: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

    Adiós Cloudflare: caen sus servidores y tumba multitud de webs

    Adiós Cloudflare: caen sus servidores y tumba multitud de webs

    Dos investigados tras grabarse prendiendo fuego a una persona sin hogar en Sevilla

    Dos investigados tras grabarse prendiendo fuego a una persona sin hogar en Sevilla

    RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

    RTVE confirma su retirada de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel