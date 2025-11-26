Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado

Un hombre se disfraza de su madre fallecida. Se pone una peluca que imita el pelo de su madre, se maquilla excesivamente, lleva camisas estampadas, collar de perlas y pendientes de clip para imitar a una mujer mayor. En cambio, el maquillaje no ha podido ocultar que bajo los productos cosméticos se encuentra un hombre mucho más joven de 85 años; edad que pretendía imitar.

Enfermero en paro de 57 años

No solo el aspecto físico era lo que no encajaba, sino que la voz no era típica de una anciana y resulta alucinante que una mujer que no posee carné de conducir aparezca en el registro civil conduciendo un coche. Todo esto ocurría en Borgo Virgilio, una ciudad italiana, donde una empleada del registro civil le pareció que algo no cuadraba.

Graziella Dall'Oglio acudió al registro civil para renovarse el carnet de identidad que llevaba caducado diez años. En realidad, bajo el nombre de esta señora respondía su hijo, un enfermero en paro de 57 años. La finalidad del hombre era poder cobrar la pensión de viudedad de la anciana muerta desde hace tres años.

La funcionaria no estaba tranquila porque notaba algo raro, el comportamiento de la "señora" no era propio de una mujer de más de 80 años. Así, le trasladó la sospecha que tenía al resto de agentes y al alcalde, fue en este momento cuando se empezó una investigación alrededor de la supuesta ama de casa que cobra el sueldo de viuda a raíz de la muerte de su marido médico hace unos años.

La anciana seguía presentando la declaración de la renta todos los años, 53.000 euros, aunque no se tenían constancias de sus movimientos más recientes. La trabajadora del registro civil citó de nuevo a Graziella Dall'Oglio por unos presuntos problemas con la renovación de su carné, pero cuando llegó fue recibida por varios agentes de las fuerzas del orden.

Mientras tanto, el hombre ejecutó un plan digno de película: se maquillaba, usaba peluca y ropa femenina para hacerse pasar por su madre, copiando cada detalle de su aspecto para seguir cobrando su pensión. Incluso logró renovar su documento de identidad. pic.twitter.com/hsKI7ADEP8 — Rosy 🐦𝕏 (@Teacher1Rosy) November 25, 2025

El hombre no tuvo más remedio que reconocer su intento de estafa al estar disfrazado de su madre para cobrar su pensión. Lo peor estaba por llegar. Los bomberos decidieron acceder al interior de la vivienda y se encontraron con el cadáver momificado de la mujer dentro de una bolsa. Finalmente, el hijo ha sido detenido por ocultamiento del cadáver de su madre, por suplantación de identidad y por estafa.