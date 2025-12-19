Confirmado por la Seguridad Social: qué pensionistas pueden subir su pensión 140 euros

Confirmado por la Seguridad Social. Después de haber firmado varias sentencias judiciales, la prestación por cuidado de los hijos ha roto con la brecha de género. Ahora, pueden cobrarla tanto hombres como mujeres, con el pago de una ayuda anual de 140 euros.

Este ingreso extra se solicita según el número de hijos (uno, dos, tres o más) y pretende cubrir la pérdida de ingresos de los pensionistas a lo largo de su vida por haberse dedicado al cuidado de los menores de edad.

El importe que se puede percibir dependerá de la cantidad de hijos. Esta cuantía arranca desde los 35,9 euros mensuales por cada hijo, hasta alcanzar un máximo de cuatro, que se ha computado en el cambio de la legislación de prestaciones de jubilación. Estas son las cantidades.

Un hijo: 35,9 euros al mes o 430,8 euros al año

Dos hijos: 71,8 euros al mes o 862,6 euros al año

Tres hijos: 107,7 euros al mes o 1.292,4 euros al año

Cuatro o más hijos: 143,6 euros al mes o 1.723,2 euros al año

De este modo, el complemento a la pensión llegará mensualmente y dependerá de cuántos hijos tengamos. La horquilla que llegará a final de mes a la cuenta bancaria se sitúa entre los 35,9 euros y los 143,6 euros.

Cómo acceder al complemento de cuidado de hijos: requisitos y pasos

Aquellos pensionistas que tengan intención de pedir este complemento para su jubilación deben cumplir con varios requisitos. Deberán haber accedido a la pensión desde el 4 de febrero de 2021, no deberán tener reconocido ya el complemento por maternidad o la reducción de la brecha de género con anterioridad, haber tenido uno o más hijos durante toda su vida y que la cuantía de la pensión de uno de los progenitores sea menor que la del otro progenitor.

El Gobierno reconoce un complemento que subirá la pensión a determinados colectivos de pensionistas Envato Elements

En el caso de estar interesado en realizar este trámite, simplemente se debe presentar el documento de identidad, así como toda la documentación que demuestre la existencia del vínculo familiar, por ejemplo con el libro de familia o el certificado de adopción. La prestación extra se mantendrá durante todo el tiempo en que se continúe con la condición de pensionista.