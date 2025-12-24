Cuándo emiten el discurso del rey Felipe VI: horarios y dónde verlo por Navidad 2025

Llega la Nochebuena 2025 y, como es habitual, se mantienen las tradiciones en estas fechas. Una de ellas es el discurso navideño del rey Felipe VI, que ofrecerá en esta ocasión su décima intervención con motivo de este evento.

El mensaje televisivo del rey Felipe VI se emitirá ante todo el país en la mayoría de los medios de comunicación desde las 21:00 horas (peninsular) de este miércoles 24 de diciembre, con motivo de la Nochebuena 2025 y la víspera de Navidad.

El nuevo discurso del rey Felipe VI estará marcado por grandes cambios respecto a otros años previos. Su Majestad estará de pie durante una parte y la toma se prevé en formato plano secuencia. Además, se grabará en el Palacio Real y no en Zarzuela, como era tradición.

El discurso de Navidad del rey Felipe VI incluye novedades en 2025 © Casa de S.M. el Rey

El discurso del rey Felipe VI se produce en un momento de fuerte polarización política. La agenda de 2025 está marcada por diversos escándalos de corrupción, incendios masivos con una gestión cuestionable y la dimisión de Carlos Mazón por su papel durante la DANA de Valencia.

¿Dónde se emite el discurso del rey Felipe VI en Nochebuena 2025?

Como es habitual, el mensaje del rey Felipe VI se podrá seguir en prácticamente todos los grandes canales de televisión de España: La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta.

Además, se podrá seguir en el Canal 24 horas de RTVE y también en la emisión internacional de la Corporación Pública fuera de nuestras fronteras, a través de TVE Internacional.

Las principales cadenas de radio también permitirán disfrutar del discurso en directo, incluyendo RNE, Cadena SER, Cadena COPE y Onda Cero. Un medio que permitirá recoger mejor el tono del discurso del monarca.

Las televisiones autonómicas incluidas en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) también permitirán seguir en directo el discurso, con la única excepción de EiTB en País Vasco y TV3 en Cataluña (aunque sí se podrá ver en La2CAT, el canal autonómico de RTVE).

Por este motivo, el discurso también se podrá seguir en la mayoría de cadenas autonómicas, como Telemadrid, Aragón TV, Canal Extremadura, Canal Sur, Televisión Canaria, 7 Región de Murcia, Castilla-La Mancha Media, TPA, TVG, IB3 o À Punt.