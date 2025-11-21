Los Replicantes
Buscar

Política

¿Cuáles son las 5 claves para la paz de Ucrania?: Plan trazado por Rusia y EE. UU.

Redefinir las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, concesiones militares duras para Kiev y mucho más.

¿Cuáles son las 5 claves para la paz de Ucrania?: Plan trazado por Rusia y EE. UU.
Reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska Foto: Kremlin
Andrea Torrente

Andrea Torrente

21 Noviembre 2025 12:19 (hace 4 horas)

Estados Unidos y funcionarios de alto rango rusos han mantenido una serie de conversaciones para diseñar un plan secreto con el objetivo de parar la guerra de Ucrania y crear una estructura de seguridad en Europa sin contar con la propia Europa, ya que Bruselas y Kiev no han sido partícipes de estas reuniones.

Vídeos Los Replicantes

En la actualidad, hay un borrador con 28 puntos inspirado en el acuerdo de Gaza y que no solo busca acabar con la guerra, sino redefinir las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, según ha informado el medio de comunicación americano 'Axios'.

Todavía no conocemos los detalles, pero sí algunos de los temas que se tratan: la paz de Ucrania, las garantías de seguridad para las partes involucradas, la seguridad europea en general y las futuras relaciones diplomáticas entre Washington, Moscú y Kiev.

Steve Witkoff es el encargado de la redacción del plan y el enviado por Trump que mantiene largas conversaciones con el alto funcionario ruso Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de Rusia y figura central en la diplomacia relacionada con Ucrania. Dmitriev ha estado reunido con el enviado de Trump tres días en Miami y asegura sentirse escuchado con atención, además de optimista con el proceso.

Las cinco claves que se conocen del plan

Las garantías para Rusia trastocan el equilibrio militar en Europa porque exigen la ampliación de la OTAN y el despliegue armamentístico cerca de sus fronteras. Estados Unidos está negociando que Ucrania no pueda entrar en la OTAN y que su territorio no pueda albergar instalaciones militares extranjeras. Estas normas no solo las quieren para Ucrania, sino para toda Europa.

Concesiones territoriales y militares duras para Kiev. Tendrán que renunciar a amplias áreas de Donetsk que aún no están ocupadas por Rusia, pero no podrán ocuparlas en un futuro. También quieren que Ucrania recorte su ejército a la mitad, lo que limitaría su capacidad en defensa en posibles ataques futuros.

Las negociaciones de paz no cuentan con la participación de Volodímir Zelenski
Las negociaciones de paz no cuentan con la participación de Volodímir Zelenski Presidencia de Ucrania

Nada de ayuda militar occidental. El plan niega la ayuda de países aliados a Ucrania, tampoco si se trata de entrenamiento o defensa. Se prohíbe que Ucrania tenga armas de largo alcance como misiles para golpear objetivos dentro de Rusia, así quedará desprotegida tanto en armas como en militares y su seguridad dependerá de acuerdos políticos.

Otra medida del plan será adoptar el ruso como idioma cooficial en el Estado ucraniano. Así, la Iglesia Ortodoxa rusa, expulsada de varias regiones y muy vinculada al Kremlin, podrá volver porque recibiría reconocimiento legal.

El quinto punto será redefinir las relaciones entre EE. UU., Rusia y Ucrania, todo esto mientras Europa y Ucrania se mantienen alejadas del conocimiento de estos acuerdos. Estados Unidos considera que Zelenski aceptaría estas propuestas por la situación militar y de corrupción interna que tiene. El plan pretende establecer relaciones trilaterales donde Washington y Moscú definan las estrategias y los acuerdos y Kiev acepte todas las decisiones ya tomadas.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Alerta en la Unión Europea: Putin atacará un país de la OTAN "en los próximos cuatro años"

Alerta en la Unión Europea: Putin atacará un país de la OTAN "en los próximos cuatro años"

Sale a la luz la verdadera causa de la muerte de Alexei Navalny: opositor a Putin en Rusia

Sale a la luz la verdadera causa de la muerte de Alexei Navalny: opositor a Putin en Rusia

Muere Víctor Terradellas: impulsor de las relaciones entre Putin y el independentismo

Muere Víctor Terradellas: impulsor de las relaciones entre Putin y el independentismo

Sale a la luz cómo Melania Trump convenció a su marido contra Putin: "Me hizo pensar"

Sale a la luz cómo Melania Trump convenció a su marido contra Putin: "Me hizo pensar"

Contenidos que te pueden interesar
Muere el popular actor Spencer Lofranco a los 33 años

Muere el popular actor Spencer Lofranco a los 33 años

Accidente en Miss Universo 2025: Miss Jamaica se cae en pleno desfile

Accidente en Miss Universo 2025: Miss Jamaica se cae en pleno desfile

Ana Rosa, sobre las acusaciones contra Lequio por maltrato: "Algunos le comprenden"

Ana Rosa, sobre las acusaciones contra Lequio por maltrato: "Algunos le comprenden"

Sale a la luz la dura situación de Javier Calvo tras su ruptura: "El que está peor"

Sale a la luz la dura situación de Javier Calvo tras su ruptura: "El que está peor"

Todos los autobuses de Madrid y Bicimad gratis en noviembre: fechas y requisitos

Todos los autobuses de Madrid y Bicimad gratis en noviembre: fechas y requisitos

¿Cuáles son las 5 claves para la paz de Ucrania?: Plan trazado por Rusia y EE. UU.

¿Cuáles son las 5 claves para la paz de Ucrania?: Plan trazado por Rusia y EE. UU.

Ni Primark ni Pepco: la multinacional que cierra una histórica tienda el 22 de noviembre

Ni Primark ni Pepco: la multinacional que cierra una histórica tienda el 22 de noviembre

Estos son los cambios para Eurovisión 2026 tras la polémica con Israel: ¿Son suficientes?

Estos son los cambios para Eurovisión 2026 tras la polémica con Israel: ¿Son suficientes?