¿Cuáles son las 5 claves para la paz de Ucrania?: Plan trazado por Rusia y EE. UU.

Estados Unidos y funcionarios de alto rango rusos han mantenido una serie de conversaciones para diseñar un plan secreto con el objetivo de parar la guerra de Ucrania y crear una estructura de seguridad en Europa sin contar con la propia Europa, ya que Bruselas y Kiev no han sido partícipes de estas reuniones.
En la actualidad, hay un borrador con 28 puntos inspirado en el acuerdo de Gaza y que no solo busca acabar con la guerra, sino redefinir las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, según ha informado el medio de comunicación americano 'Axios'.
Todavía no conocemos los detalles, pero sí algunos de los temas que se tratan: la paz de Ucrania, las garantías de seguridad para las partes involucradas, la seguridad europea en general y las futuras relaciones diplomáticas entre Washington, Moscú y Kiev.
Steve Witkoff es el encargado de la redacción del plan y el enviado por Trump que mantiene largas conversaciones con el alto funcionario ruso Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de Rusia y figura central en la diplomacia relacionada con Ucrania. Dmitriev ha estado reunido con el enviado de Trump tres días en Miami y asegura sentirse escuchado con atención, además de optimista con el proceso.
Ese plan beneficia a Putin y pone en riesgo Europa. Trump nunca ha ocultado su interés en reforzar a Rusia en Europa para que EEUU se centre en China. #Trump #Putin #Ucrania #Europa #Geopolíticahttps://t.co/Ww5QZHkJu0— Jose Antonio Gimenez (@gimenezgomez) November 20, 2025
Las cinco claves que se conocen del plan
Las garantías para Rusia trastocan el equilibrio militar en Europa porque exigen la ampliación de la OTAN y el despliegue armamentístico cerca de sus fronteras. Estados Unidos está negociando que Ucrania no pueda entrar en la OTAN y que su territorio no pueda albergar instalaciones militares extranjeras. Estas normas no solo las quieren para Ucrania, sino para toda Europa.
Concesiones territoriales y militares duras para Kiev. Tendrán que renunciar a amplias áreas de Donetsk que aún no están ocupadas por Rusia, pero no podrán ocuparlas en un futuro. También quieren que Ucrania recorte su ejército a la mitad, lo que limitaría su capacidad en defensa en posibles ataques futuros.
Nada de ayuda militar occidental. El plan niega la ayuda de países aliados a Ucrania, tampoco si se trata de entrenamiento o defensa. Se prohíbe que Ucrania tenga armas de largo alcance como misiles para golpear objetivos dentro de Rusia, así quedará desprotegida tanto en armas como en militares y su seguridad dependerá de acuerdos políticos.
Otra medida del plan será adoptar el ruso como idioma cooficial en el Estado ucraniano. Así, la Iglesia Ortodoxa rusa, expulsada de varias regiones y muy vinculada al Kremlin, podrá volver porque recibiría reconocimiento legal.
El quinto punto será redefinir las relaciones entre EE. UU., Rusia y Ucrania, todo esto mientras Europa y Ucrania se mantienen alejadas del conocimiento de estos acuerdos. Estados Unidos considera que Zelenski aceptaría estas propuestas por la situación militar y de corrupción interna que tiene. El plan pretende establecer relaciones trilaterales donde Washington y Moscú definan las estrategias y los acuerdos y Kiev acepte todas las decisiones ya tomadas.