Sale a la luz la verdadera causa de la muerte de Alexei Navalny: opositor a Putin en Rusia

El mayor disidente de Putin fue encerrado en una prisión en el Ártico y murió en su celda sin que el Kremlin aportara entonces mayor explicación.

El opositor ruso Alexei Navalny Foto: CC
Adrián Parrondo

17 Septiembre 2025 16:02 (hace 4 horas)

Sale a la luz la causa oficial de la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. Inicialmente, las autoridades penitenciarias rusas alegaron que el mayor disidente interno de Putin se había sentido mal después de una caminata y que casi inmediatamente después perdió el conocimiento. Pero había algo más.

Las pruebas de laboratorio que se han realizado recientemente en dos laboratorios occidentales han revelado que murió envenenado dentro de prisión. Entre convulsiones. Su esposa, Yulia Navalnaya, ha obtenido muestras de su material biológico y ha logrado transportarlas a laboratorios de dos países diferentes para realizar análisis independientes. Asegura que cuenta con el testimonio de cinco empleados de la cárcel que pueden arrojar luz sobre lo ocurrido. Además, se han recogido imágenes de su celda con vómitos tras su muerte y cómo era el patio al que salió a caminar antes de su muerte.

"Hemos recolectado cada rastro de información, cada discrepancia en los documentos médicos, pistas ofrecidas por fuentes para obtener nueva información", ha revelado. En su testimonio indica que "en febrero de 2024 logramos obtener y sacar restos de Navalny fuera del país".

Posteriormente, dos laboratorios analizaron independientemente las muestras y "ambos han concluido de manera independiente que Alexei fue asesinado, contritamente: envenenado", ha explicado Navalnaya en un vídeo que ha difundido su organización.

Disidente del régimen de Putin

Alexei Navalny fue detenido en 2021 tras volver a Rusia y después de haber recibido tratamiento médico en Alemania por envenenamiento con el agente nervioso Novichok. En diciembre de 2023 fue trasladado a un centro penitenciario en el Círculo Polar Ártico.

Alexei Navalny fue internado en una prisión en el Ártico
Alexei Navalny fue internado en una prisión en el Ártico .

Por el momento, Rusia no ha ofrecido ningún tipo de detalle sobre la causa de la muerte de Alexei Navalny, más allá de alegar que había caminado y que después se desplomó. Su mujer, Yulia Navalnaya, ha culpado siempre al Kremlin de su fallecimiento por su represión contra la disidencia política.

La muerte de Navalny se produjo en la prisión de Jarp, construida sobre un Gulag soviético parcialmente incomunicado, el 16 de febrero de 2024. Se trata de un lugar totalmente apartado en el que, denuncia su esposa, se le recluyó para que no volviese a influir en la vida política, que copa por completo el régimen ruso.

Navalny se había quejado en los días previos a su muerte de un dolor en su pierna. El día en que falleció recibió la comida a las 11:30 horas y después le permitieron dar un paseo por el patio. El inspector de seguridad, Anton Nemtsev, alegó que en un momento dado golpeó la puerta del patio y afirmó que se encontraba mal. En lugar de avisar a un médico, le llevaron a su celda, donde fue tumbado en posición fetal con fuerte dolor. Después explicó que sentía ardor en pecho y estómago para después vomitar. Los guardas le dejaron agonizando en su celda.

El guardia de seguridad Alexander Bellich permaneció mirando por la rejilla hasta que después cerró la puerta del pasillo. Después, regresó el jefe de enfermería, Alexei Lisyuk, que reseñó convulsiones en cara y brazos. En ese momento, lo sacaron de la celda, Navalny empezó a jadear y lo llevaron ya inconsciente a enfermería. Se tardó 40 minutos en prestar cualquier tipo de ayuda, hasta que finalmente se confirmó la muerte sin actividad cardiaca. Se cerró el caso como "convulsiones, muerte súbita". Ahora, dos análisis independientes confirman que fue envenenado.

