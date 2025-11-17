Alerta en la Unión Europea: Putin atacará un país de la OTAN "en los próximos cuatro años"

Alerta máxima en la Unión Europea ante la posibilidad de que Rusia ataque a un país de la OTAN antes de 2030, incluso en los próximos dos años. La mirada está puesta sobre los países bálticos, como ha avisado el comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en las jornadas 'Defender los países bálticos en 2025: lecciones de guerra de Ucrania para la región báltica'.

"Nuestros servicios de inteligencia", explica Kubilius, que apela a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y las naciones bálticas, "indican que Putin podría estar listo para poner a prueba el Artículo 5 durante los próximos dos a cuatro años, antes de 2030", ha avisado el comisario lituano.

Dicho Artículo 5 de la Alianza Atlántica establece un compromiso de defensa mutua. Es decir, si se ataca a una nación miembro de la OTAN, todos los países que forman parte de la Alianza están comprometidos a apoyar su defensa.

El comisario Andrius Kubilius alerta de un ataque inminente de Rusia en territorio de la OTAN CC

En definitiva, un hipotético ataque de estas características podría derivar en una guerra extendida en el territorio de la Unión Europea. Y, además, comprometería a Estados Unidos, miembro de esta alianza, en plena guerra comercial con China, gran aliado de Rusia.

Un ataque inminente

Una de las grandes novedades en el anuncio de Andrius Kubilius se encuentra en las referencias temporales. Hasta ahora se indicaba la posibilidad de un ataque antes de 2030, pero la alusión a "dos o cuatro años" podría indicar un ataque inminente, que podría llegar en 2027.

Kubilius es una de las personas que ha puesto el foco con mayor ahínco en las intenciones del régimen ruso de Vladímir Putin en territorio europeo. Intenciones que quedaron ejemplificadas en la invasión de Ucrania en 2022, que ha dejado una guerra extendida en el tiempo y que comenzó, en realidad, en 2014 con la invasión de Crimea.

El comisario procede de Lituania que, junto con Letonia y Estonia, son algunos de los países que sufren con mayor presión las amenazas de Rusia. Otros países como Polonia, Finlandia y Suecia también se han visto afectados por ataques híbridos e invasión de su espacio aéreo, al igual que Rumanía, que vivió una injerencia en sus últimos comicios.