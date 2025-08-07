Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Qué implica la reunión Putin-Trump: el Kremlin confirma su encuentro en los próximos días

El plazo de la Casa Blanca para un acuerdo de paz en Ucrania expira este viernes, 8 de agosto, sin que se haya concretado una salida.

Qué implica la reunión Putin-Trump: el Kremlin confirma su encuentro en los próximos días
Reunión de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin Foto: Kremlin
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Agosto 2025 10:57 (hace 3 horas)

Se agota el plazo que concedió la Casa Blanca para que Rusia estableciera un acuerdo de paz que pusiera fin a la guerra de Ucrania. Dicho plazo termina este viernes, 8 de agosto, y puede suponer un duro golpe para Moscú, puesto que Washington prevé fuertes sanciones que también extenderá a sus socios y clientes de materias primas como el petróleo, lo que podría golpear seriamente su economía.

Vídeos Los Replicantes

En este contexto, el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha comunicado que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá "en los próximos días" con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a fin de negociar un acuerdo tras el final de este plazo, según recogen las agencias de noticias rusas.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo esencialmente para celebrar una reunión bilateral al más alto nivel", ha expresado Ushakov sobre el próximo encuentro. "Ahora estamos empezando los preparativos concretos junto con nuestros colegas estadounidenses".

La reunión entre Trump y Putin está encaminada al final de la guerra de Ucrania
La reunión entre Trump y Putin está encaminada al final de la guerra de Ucrania Kremlin

Donald Trump ya había comunicado en el día anterior su intención de mantener una reunión "muy pronto" con el presidente ruso en la que abordar personalmente todos los detalles sobre el final de la guerra de Ucrania. Una reunión que podría "ser el final del camino" para alcanzar la paz, ha expresado después de la reunión con Putin de su enviado especial Steve Witkoff.

Presión a Rusia para un alto el fuego

La Casa Blanca está incidiendo en su presión a Rusia para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. Estados Unidos, que tiene intención de desvincularse al máximo de la OTAN y reducir su presencia militar en el Viejo Continente, ha comprobado las dificultades de lograr un acuerdo con Moscú, que reclama la soberanía territorial de su país vecino.

Por este motivo, el mandatario republicano ha optado por golpear la economía rusa en un momento de máxima debilidad para el país eslavo. Rusia se encuentra en estos momentos a las puertas de una grave recesión, después de haber agotado todo el ahorro previo a la guerra y con una inflación galopante.

La propuesta de Estados Unidos recoge sanciones internacionales y fuertes aranceles para la economía rusa, pero también un aislamiento internacional de sus socios tradicionales al extender este castigo en el bolsillo a cualquier socio comercial o clientes de su petróleo.

Por el momento, ya se han producido algunos encuentros destinados a un acuerdo de alto el fuego que pudiera derivar en el final del conflicto. En todo caso, queda duda sobre el futuro territorial de Ucrania, y si se vería a ceder territorios como Crimea o el Donbás, algunos de ellos ya ocupados desde 2014.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Una influencer desata la ira de tiktokers catalanes tras mostrar su "truco" con el fuet
  8. Dónde guardar los plátanos en casa: el lugar en el que conserva sus propiedades
  9. Qué es la estafa del Bizum inverso: hay más de 200 víctimas en España
  10. Cambios en el abono transporte de Madrid: este es el nuevo modelo que entrará en vigor
Artículos relacionados
Sale a la luz cómo Melania Trump convenció a su marido contra Putin: "Me hizo pensar"

Sale a la luz cómo Melania Trump convenció a su marido contra Putin: "Me hizo pensar"

Encuentran muerto al ex ministro ruso de Transportes tras ser destituido por Putin

Encuentran muerto al ex ministro ruso de Transportes tras ser destituido por Putin

Putin en alerta: sus servicios secretos desvelan la traición de su mayor aliado

Putin en alerta: sus servicios secretos desvelan la traición de su mayor aliado

La UE pagó más a Putin por gas y petróleo que por ayuda militar a Ucrania en 2024

La UE pagó más a Putin por gas y petróleo que por ayuda militar a Ucrania en 2024

Contenidos que te pueden interesar
Quién es Jorge Pérez Naharro: director de Gabinete del director de Gabinete en Moncloa

Quién es Jorge Pérez Naharro: director de Gabinete del director de Gabinete en Moncloa

¿Cuándo acaba la ola de calor en España? La AEMET ya tiene fecha

¿Cuándo acaba la ola de calor en España? La AEMET ya tiene fecha

Muere a los 20 años el influencer y actor Chase Filandro

Muere a los 20 años el influencer y actor Chase Filandro

Sale a la luz el atestado del brutal atropello mortal en Retiro: vaciaba su maletero

Sale a la luz el atestado del brutal atropello mortal en Retiro: vaciaba su maletero

Qué implica la reunión Putin-Trump: el Kremlin confirma su encuentro en los próximos días

Qué implica la reunión Putin-Trump: el Kremlin confirma su encuentro en los próximos días

Muere a los 33 años la actriz Kelley Mack ('The Walking Dead')

Muere a los 33 años la actriz Kelley Mack ('The Walking Dead')

Sale a la luz por qué Silvia Intxaurrondo salió de Telemadrid tras entrevistar a Ayuso

Sale a la luz por qué Silvia Intxaurrondo salió de Telemadrid tras entrevistar a Ayuso

La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"

La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"