Detenida una universitaria de Sevilla por quemar viva y asesinar a la mujer que la acogía

Brutal asesinato en Andalucía. Una joven estudiante de la Universidad de Sevilla ha ingresado en prisión comunicada pero sin fianza este pasado 14 de enero, acusada de un delito de asesinato y otro de amenazas.

La joven estaba residiendo en el piso de la mujer, de edad avanzada, tras la firma de un acuerdo por el que la señora cobraba un dinero mensual que destinaba a su manutención.

La joven ha sido acusada de asesinato Envato Elements

Sin embargo, la relación entre ambas no fue con buen pie y la mujer le explicó que sería mejor abandonar la vivienda y buscarse otra casa. La joven no tomó bien esta petición y esa misma noche, según el escrito judicial, prendió fuego al sofá de la mujer y se marchó a la calle a tirar la basura.

Como si nada hubiera pasado

La joven dio una larga vuelta y tardó bastante tiempo en volver, hasta el punto de que fue un vecino quien le avisó de que su casa salía humo. Al mostrarse muy afectada por lo ocurrido, no pensaron inicialmente en su autoría.

El incendio, que ocurrió el 14 de enero, tuvo lugar en León X, en la capital hispalense. Como consecuencia de las graves heridas que le provocó el incendio, la mujer falleció después en el hospital.

La joven dio imagen de tanto abatimiento, que incluso la familia de la mujer entonces herida llegó a ofrecerse para acogerla temporalmente en su vivienda. Sin embargo, algo cambió cuando repentinamente les amenazó.

En esta ocasión, la policía se personó en la vivienda y le imputó un delito de amenazas. Allí les comunicaron que la joven habría sido la autora de las llamas que terminaron con la vida de su víctima.

La Policía Nacional ha detenido finalmente a la estudiante este viernes 16 de enero, quedando en prisión comunicada y sin fianza. Se le atribuye un delito de amenazas en una causa independiente y otro de asesinato, en lugar de homicidio, ante la mayor gravedad de los hechos.