Sale a la luz la confesión del detenido por la muerte de Álex: menor asesinado en Sueca

El brutal asesinato de Álex en Sueca (Valencia) con tan solo 13 años ha conmocionado a toda la sociedad.

Juan Francisco, detenido por el asesinato del amigo de su hijo Foto: .
Adrián Parrondo

26 Enero 2026 12:05 (hace 10 horas)

Sale a la luz un nuevo detalle sobre la investigación del asesinato de Álex, el menor asesinado en Sueca (Valencia). El pequeño de 13 años había visitado a un amigo con el que jugaba a videojuegos y posteriormente fue brutalmente asesinado con golpes y heridas de arma blanca.

Como consecuencia, el padre del menor con el que se había citado se marchó con su hijo, le dejó en casa de los abuelos y posteriormente se entregó a la Guardia Civil confesando el crimen.

La duda se cierne ahora sobre un caso que mantiene multitud de incógnitas. Los agentes sospechan si el detenido, Juan Francisco, de 48 años, ha podido estar encubriendo a su propio hijo en el crimen.

Su confesión ante las autoridades: abre incógnitas

El caso aumenta las incógnitas atendiendo a la confesión del padre y su testificación ante los agentes de la Guardia Civil. Fue completamente incapaz de ofrecer detalles sobre cómo asesinó al menos y tan solo ha alegado que todo fue "un ataque de locura".

Para conocer más detalles sobre el asesinato de Álex, será fundamental conocer el resultado de las pruebas de huellas que se realizan sobre el cuchillo, ya que en estos momentos hay dudas sobre la autoría.

Los menores estaban jugando a la videoconsola en la vivienda del detenido cuando, en un momento dado y según la reconstrucción del Grupo de Homicidios y el Equipo de Policía Judicial de Almussafes, se produjo una discusión entre ambos a cuenta del videojuego. Posteriormente, ocurrió el crimen.

En el momento de los hechos solo estaban los tres en la vivienda. La hija menor del detenido, de 7 años, no estaba en la vivienda, y los miembros del equipo de Criminalística del Laboratorio de la Comandancia de Valencia se encontró con los mandos todavía conectados a la consola cuando realizaron la inspección ocular.

Juan Francisco, ahora detenido, se presentó en un cuartel de Sueca a las 18:30 horas para entregarse como el autor confeso del asesinato de Álex, amigo de su hijo. Según explicó, llevó a su hijo a la casa de los abuelos y solo después se presentó ante las autoridades.

Ahora se abren dos hipótesis en la investigación. Por un lado, que sea el autor del crimen como confesó, a pesar de haber sido incapaz de ofrecer detalles sobre cómo ocurrió. Por otro lado, que esté encubriendo a su propio hijo, que es penalmente inimitable, porque la responsabilidad penal solo existe desde los 14 años.

El hijo del autor confeso también ha dado la misma versión que el padre y ha asegurado que fue su padre quien mató al menor a cuchilladas. Sobre el detenido llegó a pesar una denuncia en el pasado por malos tratos por parte de su ex pareja, con una activación en el sistema VioGén que ya había sido desactivada.

