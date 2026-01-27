Los Replicantes
Qué dice la autopsia de Álex: apunta a la autoría del brutal asesinato del niño de Sueca

El brutal asesinato de Álex ha conmocionado a toda la población de Sueca y la Guardia Civil baraja todavía varias hipótesis.

Asesinato de Álex en Sueca Foto: Instagram @cf_promeses_sueca
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Enero 2026 11:52 (hace 2 horas)

El brutal asesinato de Álex, el menor de 13 años que fue acuchillado en la vivienda de su amigo en Sueca (Valencia) cuando estaba jugando a videojuegos, ha arrojado multitud de incógnitas desde el primer momento.

El padre de su amigo estaba solo en la vivienda con los dos menores y, tras el crimen, se encargó de llevar a su hijo hasta la casa de los abuelos y después se entregó en un cuartel de la Guardia Civil para confesar el asesinato.

Sin embargo, los investigadores han mantenido dudas desde el primer momento sobre el crimen. Las circunstancias en las que se produjo la confesión y la imposibilidad de que pudiera concretar detalles apuntaron a la posibilidad de que estuviera encubriendo a su propio hijo.

El detenido se presentó en un cuartel de la Guardia Civil y confesó la autoría del brutal asesinato de Álex Ceespol

Los agentes emplazaron en un primer momento al resultado de la autopsia para confirmar nuevos detalles que pudieran esclarecer el caso. Y, ahora, esos detalles permiten apuntar responsabilidades.

El resultado de la autopsia de Álex señala que las heridas fueron provocadas por un adulto, atendiendo a la fuerza con la que se produjeron. Esta conclusión refuerza contundentemente la confesión del detenido y reduce las posibilidades de que esté encubriendo a su propio hijo.

El análisis realizado sobre el cuerpo del menor en el Instituto de Medicina Legal de Valencia indica que Álex fue apuñalado en el pecho al menos una docena de veces, y que la fuerza solo podría ser infringida por un adulto, como revela el diario Las Provincias.

La autopsia también indica que las manos del menor presentaban heridas defensivas, algo que demuestra que intentó zafarse del asesino cuando intentaba apuñalarle al toparse con él en la casa de su amigo, con el que se había citado para jugar a la consola.

A pesar de esta contundente revelación, la Guardia Civil todavía no quiere cerrar todas las hipótesis, aunque gana mucha fuerza ahora la mala relación del arrestado con su ex mujer, amiga íntima de la madre del niño asesinado, ya que se han tenido en cuenta los testimonios de su entorno más cercano.

El detenido como autor confeso es Juanfran M.F., de 48 años, que trabaja como técnico auxiliar de la biblioteca municipal de Algemesí, según recoge el diario ABC. Se espera que pase a disposición judicial este martes, 27 de enero, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sueca, donde se prevé que se decrete la prisión provisional mientras continúa la investigación.

El detenido y su hijo alegaron un "arrebato de locura" que terminó con el brutal apuñalamiento y asesinado del menor. Se prevé ahora que sea sometido a un examen de salud mental para conocer el grado de afectación de sus capacidades en el momento en el que presuntamente cometió el crimen.

Tanto la víctima como el hijo del ahora detenido eran compañeros de colegio. Por este motivo, la Conselleria de Educación ha activado el protocolo de intervención en crisis para prestar acompañamiento emocional al centro educativo y toda la comunidad.

