Los Replicantes
Buscar

Ciencia

El consumo de ultraprocesados aumenta en España y los expertos advierten de los riesgos

Son muchos los problemas que generan este tipo de alimentos con gran aporte calórico y aditivos, los expertos nos cuentan cuáles son.

El consumo de ultraprocesados aumenta en España y los expertos advierten de los riesgos
Alimentos ultraprocesados Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

19 Noviembre 2025 11:33 (hace 6 horas)

Los alimentos ultraprocesados en nuestro país han aumentado porque cada vez son más las personas que optan por este tipo de comida. El consumo de productos con gran aporte calórico ha subido en las tres últimas décadas y al día hemos pasado de ingerir un 11 % a un 32 % de alimentos ultraprocesados, así lo explica un análisis de la revista científica 'The Lancet'.

Vídeos Los Replicantes

¿Qué son los ultraprocesados?

Los ultraprocesados son alimentos que están hechos con ingredientes poco recomendables para la salud, por lo menos no para ingerirlos diariamente. Emulsiones, jarabe de maíz con alta fructosa, aceites hidrogenados o proteínas de suero (que no se emplean en la cocina casera); son algunos de los ingredientes que llevan los ultraprocesados.

Estos alimentos altos en calorías también incluyen aditivos con el objetivo de cambiar el color, el sabor o la textura para conseguir un sabor y un aspecto que resulten atractivos para el consumidor. Los aditivos también contribuyen a que la vida útil del producto sea más larga.

Advertencia de los expertos

Los expertos que trabajan en la revista 'The Lancet' en la sección de los alimentos son 43 y evidencian el aumento del riesgo de múltiples enfermedades en personas que abusan de estos alimentos, algunos de los problemas que pueden aparecer son la obesidad, la diabetes, patologías cardiovasculares, problemas renales, depresión o, incluso, muerte prematura.

Estos problemas de salud son bastante graves y los expertos lo comparan con el consumo de tabaco en lo que se refiere al impacto en el cuerpo o sobre la salud pública. Por estos motivos, los profesionales sugieren que hay que tomar medidas.

Algunas de las medidas que reclaman sería poner una etiqueta donde quede de manera clara y visible (como la de las cajetillas de tabaco) en la que se especifique que son alimentos ultraprocesados y que hacen daño a la salud. Otra medida sería poner impuestos más altos a estos productos, limitaciones en comedores escolares y hospitales y restricciones en la publicidad para proteger a las personas más vulnerables.

Los científicos lo tienen claro y es que una respuesta sanitaria global "es urgente y factible" para detener esta amenaza porque la expansión de los ultraprocesados no es una cuestión de elección individual, sino de la industria alimentaria global que genera campañas agresivas para vender sus productos.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Sorprendido al probar un restaurante de comida española en Tokio: "Mejor que en España"

Sorprendido al probar un restaurante de comida española en Tokio: "Mejor que en España"

Muere la influencer de comida saludable Stacey Hatfield a los 30 años

Muere la influencer de comida saludable Stacey Hatfield a los 30 años

Un español en París compara McDonald's con Burger King: ¿Qué restaurante es el mejor?

Un español en París compara McDonald's con Burger King: ¿Qué restaurante es el mejor?

McDonald's, Burger King, KFC o Taco Bell: Un influencer elige las patatas ganadoras

McDonald's, Burger King, KFC o Taco Bell: Un influencer elige las patatas ganadoras

Contenidos que te pueden interesar
Sale a la luz otra muerte en la misma residencia donde asesinaron a Encarnita Polo

Sale a la luz otra muerte en la misma residencia donde asesinaron a Encarnita Polo

Alerta alimentaria: amplían la alerta por listeria en supermercados a estas marcas

Alerta alimentaria: amplían la alerta por listeria en supermercados a estas marcas

Concierto Apple en Madrid: cómo ver gratis a Amaia o Dellafuente en Sol

Concierto Apple en Madrid: cómo ver gratis a Amaia o Dellafuente en Sol

Nueva línea de Metro de Madrid: abre al completo este 22 de noviembre

Nueva línea de Metro de Madrid: abre al completo este 22 de noviembre

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo tras vender su lujoso chalé

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo tras vender su lujoso chalé

El PSOE gana las elecciones pero el PP recorta distancia: VOX disparado, según el CIS

El PSOE gana las elecciones pero el PP recorta distancia: VOX disparado, según el CIS

Adiós Mercadona: cierra este histórico supermercado en noviembre

Adiós Mercadona: cierra este histórico supermercado en noviembre

El consumo de ultraprocesados aumenta en España y los expertos advierten de los riesgos

El consumo de ultraprocesados aumenta en España y los expertos advierten de los riesgos