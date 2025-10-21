Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere la influencer de comida saludable Stacey Hatfield a los 30 años

Los mensajes de condolencias han circulado por todas las redes sociales ante su repentino fallecimiento.

Muere la influencer de comida saludable Stacey Hatfield a los 30 años
La influencer Stacey Hatfield Foto: Instagram @naturalspoonfuls
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

21 Octubre 2025 18:29 (hace 2 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales. La conocida influencer australiana Stacey Hatfield, popular por sus contenidos sobre gastronomía y nutrición, ha muerto a los 30 años en su casa tras sufrir una complicación "extremadamente rara" durante el parto de su primero hijo.

Vídeos Los Replicantes

Su marido, Nathan Warnecke, ha dado a conocer la noticia mediante un comunicado difundido en el perfil de Instagram de Hatfield. En el texto, describía a su esposa como su "alma gemela" y "mejor amiga" tras haber logrado dar a luz "con éxito" en su vivienda a su primogénito, Axel.

"Trágicamente, poco después, surgió una complicación imprevista y extremadamente rara y falleció tras ser trasladada al hospital", ha explicado Nathan, que ha acompañado la publicación con varias fotografías junto a ella. "El personal del hospital fue increíble e hizo todo lo posible por ayudarla, pero, a pesar de sus esfuerzos, no se pudo hacer nada", ha explicado.

"Mi faro en la tormenta"

Nathan ha escrito en la publicación lo "devastador" que ha supuesto para él esta trágica pérdida después de nueve años de relación: "Ella era mi faro en la tormenta y el mundo es menos brillante sin ella. Como su marido, no podría pedir una mejor compañera".

Ambos se habían casado en una emotiva boda junto al mar, en la isla de Maldivas. "Vivió toda su vida apreciando todo lo que tenía y no se preocupaba por las posesiones materialistas", ha señalado su marido.

Durante los últimos años, Stacey Hatfield había logrado gran notoriedad en redes sociales por sus publicaciones sobre contenido gastronómico y recetas "saludables" para evitar el consumo de productos ultraprocesados.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y despedida, así como cariño para los familiares y allegados de la joven. Su fallecimiento y las circunstancias en las que se produjo ha generado una gran conmoción en toda la comunidad digital.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  5. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  6. Un hombre casado se enamora de una Inteligencia Artificial: era como una "buena hermana"
  7. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
  8. Estas son las propiedades de la espuma de cerveza: todos sus beneficios para la salud
  9. Qué es Mercator y por qué África le acusa de desinformación
  10. Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa
Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer de comida saludable Stacey Hatfield a los 30 años

Muere la influencer de comida saludable Stacey Hatfield a los 30 años

Este es el sorprendente origen de las patatas que vende Mercadona

Este es el sorprendente origen de las patatas que vende Mercadona

Hallan en pleno contenedor el cuerpo del ex marido de una alcaldesa y diputada del PP

Hallan en pleno contenedor el cuerpo del ex marido de una alcaldesa y diputada del PP

La OCU reclama que se fijen unos derechos para las personas que van a festivales

La OCU reclama que se fijen unos derechos para las personas que van a festivales

Adiós a la jubilación anticipada con 64 años y 8 meses en 2026: nueva edad para jubilarse

Adiós a la jubilación anticipada con 64 años y 8 meses en 2026: nueva edad para jubilarse

Aldama reconoce que no tiene pruebas de los pagos del PSOE: sus acusaciones

Aldama reconoce que no tiene pruebas de los pagos del PSOE: sus acusaciones

Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh: así abandonó el grupo

Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh: así abandonó el grupo

Muere la estrella del ajedrez Daniel Naroditsky a los 29 años

Muere la estrella del ajedrez Daniel Naroditsky a los 29 años