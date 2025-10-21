Muere la influencer de comida saludable Stacey Hatfield a los 30 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La conocida influencer australiana Stacey Hatfield, popular por sus contenidos sobre gastronomía y nutrición, ha muerto a los 30 años en su casa tras sufrir una complicación "extremadamente rara" durante el parto de su primero hijo.

Su marido, Nathan Warnecke, ha dado a conocer la noticia mediante un comunicado difundido en el perfil de Instagram de Hatfield. En el texto, describía a su esposa como su "alma gemela" y "mejor amiga" tras haber logrado dar a luz "con éxito" en su vivienda a su primogénito, Axel.

"Trágicamente, poco después, surgió una complicación imprevista y extremadamente rara y falleció tras ser trasladada al hospital", ha explicado Nathan, que ha acompañado la publicación con varias fotografías junto a ella. "El personal del hospital fue increíble e hizo todo lo posible por ayudarla, pero, a pesar de sus esfuerzos, no se pudo hacer nada", ha explicado.

"Mi faro en la tormenta"

Nathan ha escrito en la publicación lo "devastador" que ha supuesto para él esta trágica pérdida después de nueve años de relación: "Ella era mi faro en la tormenta y el mundo es menos brillante sin ella. Como su marido, no podría pedir una mejor compañera".

Ambos se habían casado en una emotiva boda junto al mar, en la isla de Maldivas. "Vivió toda su vida apreciando todo lo que tenía y no se preocupaba por las posesiones materialistas", ha señalado su marido.

Durante los últimos años, Stacey Hatfield había logrado gran notoriedad en redes sociales por sus publicaciones sobre contenido gastronómico y recetas "saludables" para evitar el consumo de productos ultraprocesados.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y despedida, así como cariño para los familiares y allegados de la joven. Su fallecimiento y las circunstancias en las que se produjo ha generado una gran conmoción en toda la comunidad digital.