Un español en París compara McDonald's con Burger King: ¿Qué restaurante es el mejor?

El influencer Noel Horcajada sentencia, tras su paso por París, qué cadena de comida rápida es la mejor en su versión francesa.

Restaurantes de Burger King y McDonald's
14 Octubre 2025 15:31 (hace 6 horas)

Noel Horcajada, creador de contenido, destaca por subir vídeos en sus redes sociales, concretamente en TikTok, probando los productos nuevos de los supermercados y todo tipo de restaurantes y comidas. No es la primera vez, que lo vemos viajando por Europa. Ahora, en París nos descubre que hamburguesas son las mejores, si las de McDonald's o las de Burger King.

¿McDonald's o Burger King?

Horcajada está dispuesto a enfrentar a estas dos grandes cadenas de 'fast food' en París y dar su veredicto final. Empezó con McDonald's, uno situado junto al Louvre, el cual asegura que es el más famoso de la ciudad.

El influencer optó por pedirse una hamburguesa que no está disponible en España: "Es una Mac Extreme Hache o algo así. Lleva cebolla, una salsa especial, y en Budapest ya sabéis que ganó McDonald's, así que veremos si en París también". Horcajada se lleva una buena impresión con la carne: "Visualmente, lo único diferente que tiene de España es el queso. Es un queso mucho más blanco, no es cheddar, y la carne muy grande. O sea, lo que veo es que la carne sobresale del pan".

Llegó el momento de probarla: "La carne es bastante gruesa, es un paté de carne bastante grueso y no me sabe a nada que haya probado antes. La salsa no sé qué es, una mezcla de queso con un poco de vinagre, como si fuese un Big Mac pero diferente". Tras la degustación, el creador de contenido encuentra un fallo en el queso y pone puntuación: "Le falta sabor, creo que por el queso. Yo le daría un 6 y medio".

Después, llega la hora de Burger King, Horcajada decide escoger la hamburguesa 'Alsacia' la opción que anuncian como 'gourmet' e indica: "Lleva ahumado, cebolla crujiente, cebolla caramelizada y cebolla frita. Todas las cebollas del mundo están en esta hamburguesa; vuelvo a decir que la carne me parece más gruesa que en España, igual es cosa mía porque hace mucho que no me pido una burger grande, pero me lo parece".

@noelhorcajadaa

Burger King vs McDonalds ????Paris ????????

♬ sonido original - Noel Horcajada

Tras degustar la hamburguesa el influencer destaca el sabor y lo describe como "muy jugoso" y con un "auténtico toque ahumado que marca la diferencia", la reacción es totalmente distinta a la que tuvo con McDonald's. Horcajada califica al Burger King de París con un 8,5 y añade: "En Budapest ganó McDonald's, en París gana Burger King".

