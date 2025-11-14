Los Replicantes
El consejo del economista Gonzalo Bernardos a los jóvenes: cuándo comprar una vivienda

El economista analiza las dificultades de la población para acceder a una vivienda y el contexto de precios disparados.

El economista Gonzalo Bernardos Foto: Atresmedia
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

14 Noviembre 2025 15:06 (hace 4 horas)

La crisis en el acceso a la vivienda está generando una emergencia habitacional en España. La falta de oferta disponible está disparando los precios del ladrillo, especialmente en las zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y los archipiélagos.



Esta problemática está dificultando la emancipación de los más jóvenes en España. Nuestro país registra una de las edades más altas en el Viejo Continente, superior a los 30 años, una circunstancia que dificulta emprender proyectos de vida.

Todo ello se suma a la política que está desarrollando el Banco de España para evitar una crisis de liquidez, que podría derivar en la imposición de límites a la concesión de hipotecas, especialmente a familias vulnerables.

España es uno de los tres países, junto a Italia y Alemania, que todavía no ha activado el mecanismo BBM (Borrower-Based Measures), medidas basadas en el prestatario, que dificultan el acceso a personas más vulnerables, sin liquidez o cuyas cuotas supongan un mayor porcentaje de los ingresos.

La reflexión de Gonzalo Bernardos sobre el mercado inmobiliario en España: el consejo ante la compra de vivienda

En este contexto, el economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha analizado en el podcast 'Finec Talks' el mercado de la vivienda en España y ha respondido a varias dudas sobre la adquisición de inmuebles.

En la charla, el entrevistador le lanza la siguiente cuestión: "Tengo aquí una frase tuya anotada de una entrevista que hiciste hace poco: 'Los que se quieran comprar una casa se tienen que dar mucha prisa'. ¿Esto sigue siendo así?".

Ante esta cuestión, Gonzalo Bernardos se reafirma: "Sí, hubiera sido mejor el año pasado. Tenemos ya muchísima gente que cuenta con un trabajo a tiempo completo y con contrato indefinido. Y, sobre todo, atención al tema: ¿cuántos jóvenes han comprado vivienda desde 2007 y hasta 2024?".

Sobre ello, abunda: "En el año 2007, entre los 30 y 44 años, tenía vivienda el 79%. En la actualidad, en 2023, que es el último dato, un 57%. Entre los 16 y 29 años, que estuvieran independizados, en el 2007 la tenía el 59%, y en 2023 apenas el 29%. Es decir, que tenemos, con malas condiciones financieras, un millón de hogares que van a querer comprar vivienda, y con buenas condiciones, un millón y medio".

El economista también señala que en 2024 no se vendieron muchas viviendas libres, "principalmente porque no había oferta", así como ha explicado que ahora se está construyendo mucha vivienda nueva: "Yo creo que al final de año estaremos en un volumen de entre 170.000 y 180.000".

Gonzalo Bernardos apela a su propia experiencia para lanzar un consejo: "Más que intentar comprar asesoro a mi hija para que se compre una, porque si no se la compra ya, va a tener que pagar muchísimo dinero más y ya veremos si puede comprársela... Oye, y las que están bien no me da tiempo ni a ir a verlas: se venden solas", advierte.

Además, el economista explica que la dificultad para comprar vivienda nueva se traslada al resto del mercado con un efecto contagio: "La segunda mano la incendia y también suben los precios", señala sobre el incremento generalizado.

El economista también compartió las previsiones sobre los precios del mercado inmobiliario para aquellos ciudadanos dispuestos a invertir: "Subirá más del 15% y la usada algo más del 12%, y continuará así porque tenemos una gran demanda embalsada, que son todos aquellos jóvenes que no han podido comprar vivienda en los años anteriores. Y porque, internacionalmente, cada vez somos más atractivos".

