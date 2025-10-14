Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Una experta financiera desvela qué ocurrirá con el precio de la vivienda en 2026

Los precios de la vivienda están disparando en España y están retrasando la edad de emancipación en nuestro país.

Una experta financiera desvela qué ocurrirá con el precio de la vivienda en 2026
Edificio de viviendas Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

14 Octubre 2025 11:21 (hace 1 hora)

El precio de la vivienda se encuentra desbocado en España con el reto de hallar soluciones inmediatas. La falta de oferta inmobiliaria y el reducido parque de viviendas público en nuestro país ha provocado un retraso en la edad de emancipación y un empobrecimiento generalizado de la población.

Vídeos Los Replicantes

España tiene una de las tasas de emancipación más elevadas de Europa, superior a los 30 años, una circunstancia que dificulta crear proyectos vitales. Mientras tanto, el precio de la vivienda ha crecido casi un 7% en septiembre de forma interanual, según la Sociedad de Tasación, algo que se extiende a todas las comunidades autónomas y especialmente a las zonas tensionadas.

Por este motivo, muchas personas están pendientes de la evolución del mercado de la vivienda con el objetivo de averiguar cuándo se producirá el punto de inflexión que permita iniciar el descenso de los precios de la vivienda.

El futuro del mercado de la vivienda en España en 2026: pronóstico de una experta financiera

Para arrojar luz sobre esta incógnita, la asesora financiera Montse Cespedosa ha publicado un vídeo en redes sociales en el que responde a la "pregunta del millón" que, sin embargo, ve bastante clara. ¿Bajarán los precios de la vivienda en 2026? "A fecha de hoy, no; a fecha de mañana, tampoco; a fecha de 2026, tampoco".

Cespedosa explica el motivo fundamental por el que la vivienda no baja de precio: "Simplemente no hay". A pesar de que se trata de un problema complejo que requiere varios frentes de abordaje, considera que "es probable que se regulen los precios" cuando se construya vivienda en España de protección oficial o vivienda barata, ya que se comprará para venta o alquiler y "destensionará el mercado".

La gran mayoría de análisis mantienen un consenso sobre la falta de oferta en el mercado de la vivienda, que está siendo incapaz de responder a la demanda actual. Sin embargo, "la demanda empieza a estar cansada", explica Cespedosa. "El inversor que está viendo ahora mismo comprar una vivienda para especular ya no tiene la misma rentabilidad porque cada vez los precios están más tensionados", explica.

Por todos estos motivos, la experta financiera considera que podría darse la circunstancia de que, en los próximos meses, se experimente una "caída de la demanda de vivienda porque es que realmente no se va a poder comprar".

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. El dinero que debes guardar en tu cuenta para evitar que te roben, según la OCU
  5. La brutal novedad de Mercadona: pone contra las cuerdas a McDonald's, Burger King o KFC
  6. Crisis de vivienda: Casi la mitad de jóvenes de hasta 31 años no ha logrado emanciparse
  7. Prueba los clones de perfumes de lujo en Aliexpress: su veredicto sorprende
  8. Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia
  9. Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez
  10. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
Artículos relacionados
Muere un hombre por una explosión con incendio en una vivienda de Valencia

Muere un hombre por una explosión con incendio en una vivienda de Valencia

Los precios de la vivienda se disparan: ya superan a la burbuja en estas comunidades

Los precios de la vivienda se disparan: ya superan a la burbuja en estas comunidades

La leona de un influencer se escapa y ataca brutalmente a dos personas en Tailandia

La leona de un influencer se escapa y ataca brutalmente a dos personas en Tailandia

Ni Móstoles ni Parla: esta es la localidad más barata en Madrid para comprar una casa

Ni Móstoles ni Parla: esta es la localidad más barata en Madrid para comprar una casa

Contenidos que te pueden interesar
Una experta financiera desvela qué ocurrirá con el precio de la vivienda en 2026

Una experta financiera desvela qué ocurrirá con el precio de la vivienda en 2026

Muere el culturista vegetariano Varinder Singh Ghuman a los 42 años

Muere el culturista vegetariano Varinder Singh Ghuman a los 42 años

Nueva estrategia de China contra la desinformación: exigir estudios a los influencers

Nueva estrategia de China contra la desinformación: exigir estudios a los influencers

La función imprescindible de la punta metálica que corona el paraguas

La función imprescindible de la punta metálica que corona el paraguas

Contradicciones de Isabel Díaz Ayuso respecto al aborto: "Un fracaso de la sociedad"

Contradicciones de Isabel Díaz Ayuso respecto al aborto: "Un fracaso de la sociedad"

Un hombre retiene y viola a un joven que conoció a través de una app de citas

Un hombre retiene y viola a un joven que conoció a través de una app de citas

De qué ha muerto Diane Keaton a los 79 años: su rápido deterioro

De qué ha muerto Diane Keaton a los 79 años: su rápido deterioro

Sale a la luz a quién pidió protección Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo

Sale a la luz a quién pidió protección Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo