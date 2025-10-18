Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid

Álvaro Barco se enfrenta a la tarea de buscar una vivienda en Madrid por un precio máximo de 160.000 euros y esto es lo que pasa.

Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid
Pisos Madrid Foto: Pexels
Andrea Torrente

Andrea Torrente

18 Octubre 2025 09:30 (hace 14 horas)

La búsqueda de una vivienda que comprar o alquilar es un ejercicio bastante complicado para los españoles desde hace algunos años. El precio de la vivienda sube y los salarios se mantienen. Un usuario de TikTok está decidido a encontrar un piso en Madrid por menos de 160.000 euros y comparte en su cuenta los resultados de la búsqueda.

Vídeos Los Replicantes

Álvaro Barco, periodista, politólogo y viajero, se lanza en esta aventura para mostrarnos a lo que podemos acceder con esa cantidad de dinero dentro de la capital. El resultado, como él mismo anuncia, es para "alucinar". El usuario elige una zona algo más económica, Usera. "Vamos a ver qué piso te puedes comprar en Usera por menos de 160.000 euros".

Qué pasa en el vídeo

Barco comienza el vídeo explicando la realidad a la que se enfrentan las personas que quieren comprar una vivienda. Y es que, aunque parezca que el precio es asequible, existe una serie de requisitos que puede que te excluyan de poder comprar: "Recuerda que para comprarte un piso de ese precio, tienes que tener más o menos ahorrados 48.000, 50.000 euros, para el 20 % de entrada y los gastos, y tener una nómina de 1.800 euros netos al mes que se traducen en unos 28.000, 30.000 euros brutos anuales".

El periodista encontró 30 inmuebles, pero algunos estaban ocupados ya y otros tenían unas condiciones dudosas de ser dignas. "Primero ocupado, segundo ocupado, tercero no lo pone, pero también está ocupado". Cuando por fin encuentra uno que no está ocupado comenta: "Este, ¡uy!, vais a alucinar, es literalmente un sótano con una ventanita aquí y ya está, a vivir aquí en un garaje".

El creador de contenido encuentra más pisos y se sorprende al encontrar que se trata de una oferta similar, es también un sótano bajo interior. De los 30 inmuebles que quedan las opciones no mejoran: "Dos habitaciones, eh, mirad cómo es la habitación, esto no es una puta habitación, es un pasillo con una cama".

@alvaro95barco EL FINAL TE DEJARÁ EN SHOCK. Está búsqueda de piso en Usera asusta al miedo. ¿Por qué he puesto el límite en 160.000 euros? Porque, más o menos, es el máximo que podría permitirse alguien con una nómina de 1.700-1.800 euros limpios mensuales (28.000-30.000 euros), un salario que incluso en Madrid es complicado de encontrar. Porque, a priori, no deberías gastarte más del 30-35% de tu nómina en la hipoteca si quieres obtenerla. Todo ello, contando con unos ahorros de casi 50.000 euros para hacer frente a la entrada y gastos. Como veis, solo hay pisos ocupados, algún que otro sótano o garaje reconvertido a algo que llaman vivienda sin serlo o pisos no aptos para vivir en ellos. Es evidente que existe un desequilibrio entre oferta y demanda, pero... ¿dónde está el límite de lo ético y lo moral? ¿Normalizaremos las habitaciones a 100.000 euros? #usera #pisosmadrid #alquilermadrid ♬ sonido original - alvaro95barco

Barco sigue con indignación e ironía porque la cosa no mejora. "¿Quién quiere vivir aquí?" pregunta enseñando una habitación con las paredes desconchadas y una ventana demasiado pequeña. Finaliza y lejos de dar con una vivienda asequible y digna acaba por plasmar la situación real que hay en la actualidad dentro del mercado inmobiliario madrileño.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. La brutal novedad de Mercadona: pone contra las cuerdas a McDonald's, Burger King o KFC
  5. Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez
  6. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  7. Cuáles son los trabajos peor pagados de España: si cobras así estás en la franja más baja
  8. Qué es Kick: la alternativa a Twitch de Simón Pérez, Silvia Charro y un muerto en directo
  9. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  10. Pikete: "El trap empezó siendo muy criticado y ahora vive una evolución hacia algo global"
Artículos relacionados
Aviso del Banco de España: riesgo para los que paguen alquiler con transferencia bancaria

Aviso del Banco de España: riesgo para los que paguen alquiler con transferencia bancaria

Consumo investiga a Alquiler Seguro por posibles abusos en la gestión de arrendamientos

Consumo investiga a Alquiler Seguro por posibles abusos en la gestión de arrendamientos

Los grandes fondos de inversión huyen de Barcelona a Valencia por el tope al alquiler

Los grandes fondos de inversión huyen de Barcelona a Valencia por el tope al alquiler

Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Contenidos que te pueden interesar
Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid

Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid

Muere un concejal del PP atacado por avispas asiáticas en Irixoa

Muere un concejal del PP atacado por avispas asiáticas en Irixoa

El calvario fiscal de Ana Duato no acaba: El Estado impugna la sentencia a su favor

El calvario fiscal de Ana Duato no acaba: El Estado impugna la sentencia a su favor

La Oreja de Van Gogh ya tiene fechas para los próximos conciertos con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh ya tiene fechas para los próximos conciertos con Amaia Montero

Muere Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado que pasó de la crónica negra a la prensa rosa

Muere Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado que pasó de la crónica negra a la prensa rosa

Fracaso de la OPA del BBVA al Sabadell: ¿qué va a pasar ahora?

Fracaso de la OPA del BBVA al Sabadell: ¿qué va a pasar ahora?

Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona

Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona

Qué fue de Arantxa Bustos ('Gandía Shore): ahora está totalmente irreconocible

Qué fue de Arantxa Bustos ('Gandía Shore): ahora está totalmente irreconocible