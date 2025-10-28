Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

¿Te pueden multar por fumar en el balcón de casa? Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

A pesar de que la vivienda se considera un espacio privado, hay restricciones a algunas prácticas si afectan a los vecinos.

¿Te pueden multar por fumar en el balcón de casa? Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal
Consumo de tabaco Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

28 Octubre 2025 12:41 (hace 6 horas)

La vivienda siempre se considera el espacio más privado, pero también se encuentra sometida a regulaciones. Una de las dudas llega para aquellos fumadores con balcón. ¿Está realmente permitido consumir tabaco en esta estancia de la casa?

Vídeos Los Replicantes

A pesar de que se trata de parte del hogar, la realidad es que el humo del tabaco puede llegar a molestar a otros vecinos, colarse por las ventanas o afectar a la calidad de vida del resto de propietarios o inquilinos del inmueble.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula la convivencia en comunidades de propietarios y se encarga de este tipo de cuestiones. La norma no contempla una prohibición expresa de fumar en balcones, terrazas o patios privados cuando se trate de un espacio de uso individual, aunque no excluye posibles límites.

Límites a fumar en el balcón de casa: esto es lo que dice la ley

A pesar de la ausencia de una prohibición explícita, la realidad es que sí se contemplan algunas restricciones. Si el humo y olor del tabaco afecta reiteradamente y de forma comprobable a otros vecinos, por ejemplo al entrar por la ventana o ventilaciones, se puede considerar una actividad perjudicial y se ampararía en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

El consumo de tabaco en el balcón de la vivienda puede restringirse cuando afecta a la convivencia vecinal
El consumo de tabaco en el balcón de la vivienda puede restringirse cuando afecta a la convivencia vecinal Pexels

Dicho artículo permite que la comunidad o afectados puedan reclamar al propietario o inquilino de la vivienda cesar con una conducta molesta, incluyendo el derecho a acudir a los tribunales si resulta pertinente. Algunos casos extremos han llevado a los jueves a prohibir abiertamente fumar en determinadas zonas e imponer indemnizaciones por daños y perjuicios.

Por este motivo, no hay una prohibición explícita que abarque el acto de fumar en el balcón de la vivienda. Sin embargo, hay límites a contemplar, siempre que se vulnere el derecho de los vecinos al descanso, salud o tranquilidad.

Además, las comunidades de vecinos tienen posibilidad de incluir normativas específicas en sus estatutos, cuando sean aprobadas por mayoría cualificada, para restringir o regular el consumo de tabaco en zonas privadas que generen molestias.

En todo caso, a pesar de cómo aparece contemplado en la normativa, la mejor clave es optar por el diálogo y llegar a acuerdos en las comunidades de vecinos para favorecer prácticas responsables con la convivencia vecinal.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  5. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  6. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  7. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  8. PP y VOX se disparan en las encuestas: así quedaría el Congreso si se celebran elecciones
  9. Una mujer denuncia a la sanidad andaluza por confundir un tumor cerebral con estrés
  10. Si tienes alguna de estas dos apps en tu móvil, elimínalas: son software espía
Artículos relacionados
Bruselas reclama la prohibición de fumar en terrazas y espacios públicos, incluido vapear

Bruselas reclama la prohibición de fumar en terrazas y espacios públicos, incluido vapear

Adiós a fumar en todos estos lugares: Sanidad aprueba nuevas restricciones al tabaco

Adiós a fumar en todos estos lugares: Sanidad aprueba nuevas restricciones al tabaco

Despedido un empleado de Ryanair por guiar aviones en Mallorca tras fumar un porro

Despedido un empleado de Ryanair por guiar aviones en Mallorca tras fumar un porro

Adiós a fumar en España: dónde está prohibido en la nueva ley antitabaco

Adiós a fumar en España: dónde está prohibido en la nueva ley antitabaco

Contenidos que te pueden interesar
De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo

De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo

Netanyahu ordena atacar el sur de Gaza y acusa a Hamás de violar la tregua

Netanyahu ordena atacar el sur de Gaza y acusa a Hamás de violar la tregua

Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda

Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda

Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6

Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6

Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...

Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...

Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro

Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro

El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

¿Te pueden multar por fumar en el balcón de casa? Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

¿Te pueden multar por fumar en el balcón de casa? Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal