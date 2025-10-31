Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

La multinacional mantiene su apuesta por expandirse en España y abre un importante centro comercial que será clave en su implantación.

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre
Un centro comercial Ikea Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

31 Octubre 2025 13:05 (hace 15 horas)

La multinacional Ikea se prepara para aumentar su presencia en España. La enseña está abriendo centros por todo el país al conectar con el público mediante un modelo de negocio que combina precios accesibles y diseño en sus productos.

Vídeos Los Replicantes

La firma se ha consolidado como un referente del sector, en plena competencia con otras enseñas como Leroy Merlin, Obramat, Bauhaus o Bricor. Además, su estrategia de expansión de tiendas choca frontalmente con la estrategia habitual en el 'retail', que apuesta por la concentración de tiendas y la apuesta por la venta digital para competir con enseñas como Amazon.

Esta política consolida la presencia de Ikea en España, que destaca también por la apuesta de puntos de hostelería propios con precios muy inferiores a la media del sector y, además, versatilidad para instalarse también en espacios como los centros de las ciudades.

Nuevo Ikea en España: abre este centro comercial el 27 de noviembre

En el marco de esta política, la multinacional Ikea ha anunciado la apertura de una nueva tienda en Vitoria el próximo 27 de noviembre. La multinacional se instalará en la zona exterior del centro comercial El Boulevard.

El nuevo espacio de la multinacional de origen sueco se alzará como un espacio diseñado para inspirar y facilitar el día a día de los hogares, siendo un hito en la expansión territorial de la firma por el norte de España.

Este nuevo centro comercial de Ikea contará con 3.000 metros cuadrados de superficie y supone una inversión de la compañía de 6,3 millones de euros. Destacará por contar, además, con un espacio de restauración de 185 metros cuadrados con platos habituales como perritos calientes, albóndigas y su tienda de productos suecos.

El establecimiento ofrecerá una experiencia de compra más cercana al cliente, siguiendo las nuevas tendencias del 'retail'. Contará con sus áreas más destacadas, como Exposición, Complementos, Autoservicio y Mercado Circular.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  5. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  6. El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
  7. De vivir al día a ahorrar 38.000 euros: revela su método infalible
  8. Cuándo se cobra la pensión en septiembre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...
  9. Localizan los cuerpos de siete personas fallecidas en dos playas de Almería
  10. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
Artículos relacionados
Ikea pone fecha a la apertura de su nueva tienda en este centro comercial de Madrid

Ikea pone fecha a la apertura de su nueva tienda en este centro comercial de Madrid

El Corte Inglés cierra este centro comercial que planea reabrir como un gran almacén de Ikea

El Corte Inglés cierra este centro comercial que planea reabrir como un gran almacén de Ikea

El principal competidor de Ikea en España baja la persiana: cierre masivo de tiendas y liquidación

El principal competidor de Ikea en España baja la persiana: cierre masivo de tiendas y liquidación

Adiós Ikea: inaugura un nuevo negocio en España que despide la venta de muebles

Adiós Ikea: inaugura un nuevo negocio en España que despide la venta de muebles

Contenidos que te pueden interesar
Ya está aquí el tren más rápido del mundo: nuevo invento en China

Ya está aquí el tren más rápido del mundo: nuevo invento en China

Una concejala del PP en Málaga insulta a los votantes del PSOE: "Ratas"

Una concejala del PP en Málaga insulta a los votantes del PSOE: "Ratas"

Detenida en Galicia por grabar vídeos sexuales de su hija menor y difundirlos por internet

Detenida en Galicia por grabar vídeos sexuales de su hija menor y difundirlos por internet

Una joven fue secuestrada, violada y obligada a tatuarse el apodo del agresor: su expareja

Una joven fue secuestrada, violada y obligada a tatuarse el apodo del agresor: su expareja

Muere el 'influencer' Ben Bader a los 25 años

Muere el 'influencer' Ben Bader a los 25 años

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

El Gobierno quiere acabar con la Fundación de Franco por ser humillante para las víctimas

El Gobierno quiere acabar con la Fundación de Franco por ser humillante para las víctimas