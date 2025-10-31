Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

La multinacional Ikea se prepara para aumentar su presencia en España. La enseña está abriendo centros por todo el país al conectar con el público mediante un modelo de negocio que combina precios accesibles y diseño en sus productos.

La firma se ha consolidado como un referente del sector, en plena competencia con otras enseñas como Leroy Merlin, Obramat, Bauhaus o Bricor. Además, su estrategia de expansión de tiendas choca frontalmente con la estrategia habitual en el 'retail', que apuesta por la concentración de tiendas y la apuesta por la venta digital para competir con enseñas como Amazon.

Esta política consolida la presencia de Ikea en España, que destaca también por la apuesta de puntos de hostelería propios con precios muy inferiores a la media del sector y, además, versatilidad para instalarse también en espacios como los centros de las ciudades.

Nuevo Ikea en España: abre este centro comercial el 27 de noviembre

En el marco de esta política, la multinacional Ikea ha anunciado la apertura de una nueva tienda en Vitoria el próximo 27 de noviembre. La multinacional se instalará en la zona exterior del centro comercial El Boulevard.

El nuevo espacio de la multinacional de origen sueco se alzará como un espacio diseñado para inspirar y facilitar el día a día de los hogares, siendo un hito en la expansión territorial de la firma por el norte de España.

Este nuevo centro comercial de Ikea contará con 3.000 metros cuadrados de superficie y supone una inversión de la compañía de 6,3 millones de euros. Destacará por contar, además, con un espacio de restauración de 185 metros cuadrados con platos habituales como perritos calientes, albóndigas y su tienda de productos suecos.

El establecimiento ofrecerá una experiencia de compra más cercana al cliente, siguiendo las nuevas tendencias del 'retail'. Contará con sus áreas más destacadas, como Exposición, Complementos, Autoservicio y Mercado Circular.