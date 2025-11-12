Los Replicantes
Adiós Alcampo: cierra y demolirá este histórico centro comercial en Madrid

La desaparición de un histórico centro comercial Alcampo en Madrid supone un drástico giro urbanístico en uno de los lugares más cotizados.

Un centro comercial Alcampo Foto: CC
Adrián Parrondo

12 Noviembre 2025 13:33 (hace 10 horas)

Adiós a Alcampo en Madrid. La multinacional de supermercados, hipermercados y centros comerciales está aplicando un giro de 180 grados en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Vídeos Los Replicantes

La enseña busca con este movimiento aligerar su estructura y reducir su número de tiendas, con el objetivo de centrarse en los establecimientos prioritarios y, sobre todo, en el negocio de la alimentación en detrimento de otras secciones.

Alcampo se enfrenta a la crisis del modelo del hipermercado, que también golpea a otras enseñas del sector como Carrefour, Hipercor o Eroski. Las enseñas prefieren concentrar su oferta en alimentación y tener establecimientos de menores dimensiones, especialmente en entornos urbanos y centros de ciudades, enfocados en la compra diaria y no tanto semanal.

Por este motivo, Alcampo cierra supermercados y también ha realizado la reconversión de algunos establecimientos, como el centro comercial Alcampo La Vega en Alcobendas, que ha sido reconvertido en supermercado. Además, también incluirá el centro comercial Alcampo Alcorcón entre sus reformas.

Alcampo se encuentra ejecutando un giro en su modelo de negocio
Los clientes ya no necesitan de un hipermercado para comprar productos de secciones como bazar, moda o tecnología. El auge de enseñas como Amazon, Shein o Zalando ha golpeado a las tradicionales del 'retail', como el Grupo El Corte Inglés, abocada al cierre de centros comerciales ante la venta digital de sus productos, con firmas como El Ganso, Scalpers, Pepe Jeans, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Lacoste, Fred Perry o Carolina Herrera.

Cierre de Alcampo en Madrid: desaparece este histórico centro comercial

En el marco de esta política, la multinacional Alcampo ha cerrado definitivamente un emblemático supermercado en Madrid capital. Se trata del supermercado Alcampo Ermita del Santo, en las inmediaciones del Puente de San Isidro (Latina).

El establecimiento ha cerrado sus puertas este domingo 9 de noviembre de 2025 ante la próxima desaparición del Centro Comercial de la Ermita del Santo, que cierra sus puertas al público por su demolición para un nuevo proyecto urbanístico.

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado la desaparición del complejo para levantar alrededor de 600 viviendas en el entorno de Madrid Río. Desaparece en estos momentos la zona del teatro y el circuito de karting de Carlos Sainz, considerado como uno de los grandes atractivos de la zona.

Las obras del centro comercial de la Ermita del Santo comenzaron ya hace varios meses. Sin embargo, todavía permanecen algunos negocios abiertos, entre los que destacan un restaurante Burger King, una bolera y un gimnasio.

