Adiós El Corte Inglés: el nuevo centro comercial outlet que irrumpe en Madrid en 2026

Adiós El Corte Inglés. Irrumpe en España una empresa multinacional de centros comerciales en formato outlet que se prepara para una gran expansión por nuestro país mientras que los grandes almacenes clausuran espacios de este modelo, como Outlet El Corte Inglés Vista Alegre, Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte o Outlet El Corte Inglés Rivas.

A pesar del auge de tiendas de ropa de segunda mano en España, como Humana, Mosaico o Moda re-; los centros comerciales outlet están en pleno auge en nuestro país. Se trata de espacios que venden productos de primeras marcas y temporadas pasadas, logrando así un precio muy reducido.

De este modo, algunas marcas premium o de lujo, como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Lacoste, Armani, Hugo Boss, Carolina Herrera, Scuffers, El Ganso, Scalpers, Tommy Jeans, Levi's o Pepe Jeans se vuelven en accesibles para el gran público.

Además, las marcas logran sacar partida al stock disponible en colecciones pasadas, un gesto que también representa un compromiso con el medio ambiente, puesto que en caso contrario podría ser destruido. Son productos en perfecto estado y de marcas que suelen contar con un estilo atemporal.

Nuevo centro comercial outlet en Madrid: competirá con El Corte Inglés

En este contexto, una nueva cadena de centros comerciales outlet se prepara para irrumpir en Madrid. Se trata de los grandes almacenes TKMAXX, un retailer estadounidense muy conocido por ofrecer productos de marcas reconocidas a precios con rebajas permanentes y accesibles para todos.

Los grandes almacenes TKMAXX irrumpen en España con aperturas en 2026 CC

La firma ya ha lanzado una oferta de empleo en la plataforma InfoJobs en la que busca personal encargado de tienda "con energía, visión y liderazgo para impulsar la gestión y el crecimiento de nuestras tiendas en Madrid Sur y ser parte de esta nueva etapa de expansión". Además, cuenta con otras ofertas variadas, como responsable de departamento, asistente de encargado o acquisition manager, entre otras.

La multinacional irrumpe en España en la zona del sur de Madrid y prevé abrir en 2026, con varias posibilidades de implementación. En la zona se encuentran varios centros comerciales outlet, como el centro comercial Sambil Outlet Madrid (Leganés) y The Style Outlets Getafe. En este último se clausuró en 2019 un gran almacén Outlet El Corte Inglés, mientras que el primero se mantiene abierto.

Además, hay otros centros comerciales importantes en la zona que podrían albergar la tienda de TKMAXX en Madrid. Son el centro comercial H2Ocio en Rivas-Vaciamadrid, donde también se clausuró en el pasado otro centro comercial Outlet El Corte Inglés; así como el centro comercial Islazul (Carabanchel, Madrid), centro comercial La Gavia (Vallecas, Madrid), el centro comercial Intu Xanadú (Arroyomolinos), el centro comercial Westfield Parquesur (Leganés), el centro comercial Plaza Loranca 2 (Fuenlabrada), el centro comercial Plaza Éboli (Pinto) o el centro comercial El Restón (Valdemoro).

Qué es TKMAXX: los centros comerciales outlet que irrumpen en Madrid

La multinacional estadounidense TKMAXX se encuentra en plena expansión y cuenta con más de 5.000 tiendas en el mundo, 700 de ellas en Europa, aunque hasta ahora sin presencia en España. Se trata de una de las principales cadenas de 'retail' en el mundo, especializada en el formato outlet, centrado en primeras marcas y moda premium con el factor precio como diferencial.

El plan de expansión de TKMAXX en España es muy ambicioso y contempla la apertura de más de un centenar de establecimientos en 2026. Para ello, aprovechará la infraestructura de la que ya dispone en Europa, con tiendas en países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria o Países Bajos.

El aterrizaje de la multinacional en España busca replicar el éxito de las alianzas internacionales que ha logrado en otros mercados, como el Grupo Axo en México y América Latina; así como su inversión en Brands for Less en Oriente Próximo.

Estos acuerdos han permitido a la firma adaptarse a los mercados en los que se ha implantado, al perfeccionar su modelo de negocio y gestionar con mayor eficiencia su irrupción en mercados completamente heterogéneos.

La empresa tiene como mayor reclamo el precio de los productos, siempre enfocados en el segmento premium pero muy por debajo del resto de tiendas, así como buscará captar un consumidor, sobre todo, situado entre los 18 y 34 años.