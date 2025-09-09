Los Replicantes
Cómo será el bulevar entre la Puerta de Alcalá con Cibeles: carril bici y menos coche

El alcalde de Madrid, Almeida, anuncia la propuesta del bulevar que no tardará en comenzar y que encontraremos en la calle Alcalá.

Puerta de Alcalá Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

09 Septiembre 2025 15:38 (hace 11 horas)

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, anunció ayer, 8 de septiembre, varias propuestas en el Pleno Extraordinario del Debate del Estado de la Ciudad. Los temas giraron en materia de urbanismo y vivienda, donde destaca la aprobación de la construcción de un bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá.

Esta obra ya se detalló en noviembre del año pasado. Con los presupuestos previstos para este año, los costes no son un imprevisto. La construcción no tardará en comenzar porque ha anunciado que la semana que viene aprobarán el inicio de las obras. Pronto los vecinos madrileños y los turistas podrán pasear y disfrutar de este camino separado por dos construcciones emblemáticas.

Cómo será el bulevar

El bulevar tendrá una anchura de 7,5 metros y se encontrará en el centro de la calle Alcalá. La distancia será la comprendida entre la Puerta de Alcalá y Cibeles. Además, este camino separará ambos sentidos de circulación.

Uno de los problemas será la reducción de carriles para vehículos que se quedarán en dos carriles para cada sentido y uno para el autobús; estos estarán separados por el nuevo camino transitable. También, en dirección a Cibeles se habilitará un carril bici bidireccional de 2,6 metros de ancho y con una distancia de seguridad de 0,7 metros con el carril del autobús.

El objetivo de este bulevar es mejorar el espacio público, pero sin afectar las condiciones de movilidad. Una finalidad que afectará en mayor medida a los vehículos por la eliminación de los carriles. Se prevé que las obras se alarguen hasta finales de este año y principios de 2026.

"Vamos a seguir mejorando en la capacidad de nuestro Paisaje de la Luz, del que nos sentimos tan orgullosos con ese Patrimonio de la Humanidad. Somos capaces de trabajar en las grandes obras pero también en las obras que mejoran todos y cada uno de los barrios que tenemos en esta ciudad, específicamente enfocados hacia las políticas de reequilibrio territorial", asegura el alcalde de Madrid.

