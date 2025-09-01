Los Replicantes
Qué días son gratis los autobuses de EMT Madrid y Bicimad: requisitos

El Ayuntamiento de Madrid busca impulsar el transporte público ante la vuelta al trabajo y los colegios.

Un autobús de EMT Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

01 Septiembre 2025 11:54 (hace 4 horas)

Vuelve el transporte público a Madrid. Los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y los viajes en las bicicletas compartidas de Bicimad serán totalmente gratuitos los días 1, 8 y 9 de septiembre.

El Ayuntamiento adopta esta medida con el objetivo de atender a la creciente demanda por el inicio de la actividad laboral y el regreso a las aulas escolares, según indica en un comunicado oficial.

Con esta medida, desde las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas de los días 1, 8 y 9 de septiembre, se podrá viajar totalmente gratis en cualquiera de los autobuses muncipales, con excepción de la línea Exprés del Aeropuerto. Además, también se ofrecerán viajes de hasta 30 minutos gratis en el servicio de Bicimad.

Cómo viajar gratis en EMT Madrid y Bicimad: requisitos

Los ciudadanos que quieran disfrutar de esta ventaja deberán de contar con un título de transporte que validar antes del viaje. En el caso de no contar con uno, el conductor le entregará el billete sencillo totalmente gratis.

El servicio Bicimad también será gratuito
El servicio Bicimad también será gratuito CC

El Ayuntamiento de Madrid defiende esta iniciativa para "promocionar el transporte público y el uso de la bicicleta como alternativas al vehículo privado". Una vía para impulsar el empleo de medios de transporte más sostenibles.

La medida comenzó en enero de 2021, tras el paso de Filomena y, desde entonces, al menos 13,60 millones de usuarios no habituales del transporte público se han beneficiado de este tipo de iniciativas.

