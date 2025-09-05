Qué obras hay en Metro de Madrid en septiembre: cortes, fechas y alternativas

Llegan nuevos cortes en el servicio de Metro de Madrid. Las obras que afectan a diversos puntos de la capital, incluyendo también el soterramiento de la A5 o el cubrimiento del puente de Ventas están generando problemas en los desplazamientos en la capital.

La principal línea afectada por cortes y obras es la línea 6 de Metro de Madrid. El Gobierno regional está impulsando las obras para su completa automatización, con coches sin conductor que permitirán agilizar los desplazamientos y reducir las frecuencias de paso.

Por el momento, el primer tramo, correspondiente al sector oeste de la línea circular, está prácticamente terminado. La buena marcha de las obras ha permitido adelantar su apertura en una semana, de modo que el próximo sábado, 6 de septiembre, volverá a operar.

Cierre de la línea 6 de Metro de Madrid: estaciones afectadas

Por este motivo, se ejecutará ahora el cierre del segundo tramo de la línea 6, correspondiente al sector este. Las obras comenzarán en este punto este sábado, 6 de septiembre y se prevé que se prolonguen hasta el 31 de diciembre. Las estaciones afectadas son las siguientes:

Arganzuela-Planetario

Méndez Álvaro

Pacífico

Conde de Casal

Sainz de Baranda

O'Donnell

Manuel Becerra

Diego de León

Avenida de América

República Argentina

Nuevos Ministerios

Cuatro Caminos

Guzmán el Bueno

Vicente Aleixandre

Ciudad Universitaria

En el caso de las estaciones de Moncloa y Legazpi se prevé que continúen funcionando con normalidad, ya que serán las cabeceras de las líneas. Además, se mantendrán los transbordos en estos puntos.

Metro de Madrid está realizando obras para automatizar la línea 6 CC

El primer tramo, correspondiente a las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, había comenzado sus obras a principios de año. Su reapertura, por tanto, se adelanta en una semana y volverá a operar este sábado, 6 de septiembre.

Qué alternativas de transporte puedo usar ante el cierre de la línea 6 de Metro de Madrid

Ante el nuevo cierre de la línea 6 de Metro de Madrid, los usuarios podrán emplear dos servicios sustitutivos de autobuses gratuitos, operador por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.

Se trata de la línea SE6, que cubrirá en superficie todo el tramo afectado, así como el SE5, que reforzará el servicio ofrecido entre Cuatro Caminos y Moncloa. Además, la línea 180 de EMT, desde Legazpi a Arganzuela-Planetario, seguirá de manera gratuita durante el cierre. Hay que recordar que este cierre es muy relevante en la capital, puesto que la línea 6 de Metro de Madrid conecta todos los principales intercambiados y ocupa el 16% de los viajes de toda la red.