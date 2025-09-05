Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Qué obras hay en Metro de Madrid en septiembre: cortes, fechas y alternativas

Las obras y cortes en el servicio están provocando una compleja vuelta a la rutina en Madrid por cuestiones de movilidad.

Qué obras hay en Metro de Madrid en septiembre: cortes, fechas y alternativas
Metro de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Septiembre 2025 11:49 (hace 2 horas)

Llegan nuevos cortes en el servicio de Metro de Madrid. Las obras que afectan a diversos puntos de la capital, incluyendo también el soterramiento de la A5 o el cubrimiento del puente de Ventas están generando problemas en los desplazamientos en la capital.

Vídeos Los Replicantes

La principal línea afectada por cortes y obras es la línea 6 de Metro de Madrid. El Gobierno regional está impulsando las obras para su completa automatización, con coches sin conductor que permitirán agilizar los desplazamientos y reducir las frecuencias de paso.

Por el momento, el primer tramo, correspondiente al sector oeste de la línea circular, está prácticamente terminado. La buena marcha de las obras ha permitido adelantar su apertura en una semana, de modo que el próximo sábado, 6 de septiembre, volverá a operar.

Cierre de la línea 6 de Metro de Madrid: estaciones afectadas

Por este motivo, se ejecutará ahora el cierre del segundo tramo de la línea 6, correspondiente al sector este. Las obras comenzarán en este punto este sábado, 6 de septiembre y se prevé que se prolonguen hasta el 31 de diciembre. Las estaciones afectadas son las siguientes:

  • Arganzuela-Planetario
  • Méndez Álvaro
  • Pacífico
  • Conde de Casal
  • Sainz de Baranda
  • O'Donnell
  • Manuel Becerra
  • Diego de León
  • Avenida de América
  • República Argentina
  • Nuevos Ministerios
  • Cuatro Caminos
  • Guzmán el Bueno
  • Vicente Aleixandre
  • Ciudad Universitaria

    • En el caso de las estaciones de Moncloa y Legazpi se prevé que continúen funcionando con normalidad, ya que serán las cabeceras de las líneas. Además, se mantendrán los transbordos en estos puntos.

    Metro de Madrid está realizando obras para automatizar la línea 6
    Metro de Madrid está realizando obras para automatizar la línea 6 CC

    El primer tramo, correspondiente a las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, había comenzado sus obras a principios de año. Su reapertura, por tanto, se adelanta en una semana y volverá a operar este sábado, 6 de septiembre.

    Qué alternativas de transporte puedo usar ante el cierre de la línea 6 de Metro de Madrid

    Ante el nuevo cierre de la línea 6 de Metro de Madrid, los usuarios podrán emplear dos servicios sustitutivos de autobuses gratuitos, operador por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.

    Se trata de la línea SE6, que cubrirá en superficie todo el tramo afectado, así como el SE5, que reforzará el servicio ofrecido entre Cuatro Caminos y Moncloa. Además, la línea 180 de EMT, desde Legazpi a Arganzuela-Planetario, seguirá de manera gratuita durante el cierre. Hay que recordar que este cierre es muy relevante en la capital, puesto que la línea 6 de Metro de Madrid conecta todos los principales intercambiados y ocupa el 16% de los viajes de toda la red.

    Lo más compartido

    1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
    2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
    3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
    4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
    5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
    6. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
    7. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
    8. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
    9. Por qué debes dejar un vaso de agua junto al fregadero si te vas de casa en verano
    10. Sale a la luz la brutal revelación de la madre de Michu sobre su repentina muerte
    Artículos relacionados
    Hospitalizado un joven de 25 años en estado grave por un golpe de calor en Metro de Madrid

    Hospitalizado un joven de 25 años en estado grave por un golpe de calor en Metro de Madrid

    Adiós Metro de Madrid: cierra esta histórica línea desde el 6 de septiembre

    Adiós Metro de Madrid: cierra esta histórica línea desde el 6 de septiembre

    Adiós Metro de Madrid: cierra esta emblemática línea y afecta a toda una localidad

    Adiós Metro de Madrid: cierra esta emblemática línea y afecta a toda una localidad

    Pánico en Metro de Madrid: salvado por la Policía tras ser brutalmente arrollado

    Pánico en Metro de Madrid: salvado por la Policía tras ser brutalmente arrollado

    Contenidos que te pueden interesar
    Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa

    Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa

    Un exmagistrado del Supremo se hace llamar Francisca Javiera y se burla de las trans

    Un exmagistrado del Supremo se hace llamar Francisca Javiera y se burla de las trans

    Qué obras hay en Metro de Madrid en septiembre: cortes, fechas y alternativas

    Qué obras hay en Metro de Madrid en septiembre: cortes, fechas y alternativas

    Un hombre quema a su ex pareja en un coche tras dejarla inconsciente en Segovia

    Un hombre quema a su ex pareja en un coche tras dejarla inconsciente en Segovia

    La brutal revelación de la Policía indonesia sobre el asesinato de Matilde Muñoz

    La brutal revelación de la Policía indonesia sobre el asesinato de Matilde Muñoz

    Adiós Yoigo: el motivo por el que desaparece toda su red en España

    Adiós Yoigo: el motivo por el que desaparece toda su red en España

    Por qué Juana Rivas declarará como imputada por sustracción de menores el 30 de octubre

    Por qué Juana Rivas declarará como imputada por sustracción de menores el 30 de octubre

    Nueva subida del salario mínimo en 2026: cuánto se cobra y qué cambios vienen

    Nueva subida del salario mínimo en 2026: cuánto se cobra y qué cambios vienen