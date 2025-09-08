Caos en Metro de Madrid: el cierre de la línea 6 genera problemas de movilidad

Caos en Metro de Madrid. El cierre del arco este de la línea 6 del Metro de Madrid, entre las estaciones de Legazpi y Moncloa, ha provocado una complicada vuelta a la rutina para muchos ciudadanos.

En el exterior del intercambiador de Moncloa se han registrado grandes colas de pasajeros para subir a los autobuses especiales de la EMT, que están destinados a suplir el corte de la línea de Metro.

Caos en Madrid por el cierre de la línea 6 de metro desde Legazpi a Moncloa.



Desde luego que es insuficiente el dispositivo planificado. pic.twitter.com/Srv7R0TskY September 8, 2025

Pero no es el único problema que se ha registrado durante la mañana de este lunes, 8 de septiembre. El caos en el Metro de Madrid también ha contado con aglomeraciones en otras líneas, como la 5 y la 10, donde los viajeros han experimentado frecuencias insuficientes.

En @metro_madrid no quieren que lleguemos a tiempo a trabajar. Línea 5. Estación llena, trenes llenos, trenes que no admiten viajeros... pic.twitter.com/bjIYzRaS0b — Mareve (@MareveMad) September 8, 2025

El @metro_madrid sigue funcionando como antes de verano. Línea 10 en estos momentos. pic.twitter.com/gclK4xldeU — Nacho Miguelsanz (@NachoMiguelsanz) September 8, 2025

Precisamente, las líneas 5 y 10 son dos de las que absorben principalmente las consecuencias del corte de la A5 por el soterramiento de la autovía. Esta obra se suma además al cubrimiento del puente de Ventas, una acumulación de obras que está generando graves problemas de movilidad en la ciudad ante la vuelta a la rutina.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha clamado contra este episodio de caos en el Metro de Madrid: "Mientras hoy la línea 6 de metro de Madrid está colapsada y los autobuses son un caos, los medios están con esa campaña maravillosa llamada "Madrid, donde se encuentran los caminos". No verás nada de lo que está pasando realmente, porque el responsable no soy yo".

Mientras hoy la línea 6 de metro de Madrid está colapsada y los autobuses son un caos, los medios están con esa campaña maravillosa llamada "Madrid, donde se encuentran los caminos". No verás nada de lo que está pasando realmente, porque el responsable no soy yo. — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 8, 2025

Cierre de la línea 6 de Metro: estaciones afectadas

Esta situación de caos en el Metro de Madrid se produce ahora ante el cierre del arco este de la línea 6, que se ha producido una semana antes de lo previsto tras haber zanjado las obras en el tramo oeste.

Las 15 estaciones que permanecerán ahora cerradas hasta terminar todas las obras el 31 de diciembre son: Ciudad Universitaria, Vicente Aleixandre, Guzmán el Bueno, Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios, República Argentina, Avenida de América, Diego de León, Manuel Becerra, O'Donnell, Sainz deBaranda, Conde de Casal, Pacífico, Méndez Álvaro y Arganzuela-Planetario.

Por este motivo, se ha aprobado un nuevo servicio sustitutivo de autobuses, proporcionado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT). La principal es la SE6, que circula entre Moncloa y Legazpi, con el mismo recorrido y paradas que el tramo clausurado.

Además, también se ha aprobado la línea SE5, entre Moncloa y Cuatro Caminos, con paradas en Vicente Aleixandre y Guzmán El Bueno. Además, se mantiene la ampliación de la línea 180 entre Legazpi y El Pozo, con la cabecera ante la estación de Arganzuela-Planetario, la única que ha permanecido totalmente clausurada durante la obra.

La línea 6 de Metro es la más empleada de toda la red, con alrededor de 116 millones de viajeros durante 2024. La reforma, que cuesta 800 millones de euros, permitirá incorporar la primera línea completamente automatizada en el suburbano, que empezará a operar en 2027, con frecuencias de dos minutos y mayor capacidad por tren.